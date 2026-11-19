В Севастополе проводят военные учения с применением оружия
В Севастополе флот проводит учения сил и средств с применением различных видов оружия и техники. Маневры продлятся ориентировочно до 21:00. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
Учения проходят в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, бухты Абрамова, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мысов Сарыч и Лукулл, а также в районе Качи.
Власти отметили, что в городе обстановка спокойная. Ранее «Ъ-Кубань-Черноморье» писал, что в Севастополе военные, силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отразили атаку Вооруженных сил Украины. Над морем нейтрализовали две воздушные цели.