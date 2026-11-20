27 ноября в петербургском клубе «Космонавт» выступит группа «Хохма» — и это будет не просто концерт, а презентация их первого полноформатного альбома «Шум». «Хохма» — это четыре музыканта из Ярославля: Саша, Паша, Антон и Тёма. Они играют то, что сами называют абсурдкором — музыку, где смешное и тревожное идут рядом, а в текстах легко узнать себя, соседа и половину новостной ленты. За плечами у них — сотня концертов и фестивалей, но до этого у группы выходили только мини-альбомы, от «Перекура» и дальше. «Шум» — первый полноформатный релиз и следующий шаг: более собранный, более злой, но с той самой хохмой, за которую их и любят.