«Оперный Оскар», фестиваль «Будущее джаза» и группа «Пикник» на стадионе
Куда сходить и что посмотреть в Санкт-Петербурге с 20 по 29 ноября
Множество самых разнообразных событий ждет нас на предстоящей неделе. Театральные постановки, филармонические концерты, джазовый и гастрономический фестивали, новые кинофильмы, цирк и концерт-мистерия — выбрать самое интересное поможет традиционная подборка «Ъ Северо-Запад».
20 ноября в Концертном зале «Колизей — Арена» прозвучат «Золотые хиты оркестра Поля Мориа» в исполнении Impulse orchestra. Более полутора сотен произведений было написано Полем Мориа за его творческую жизнь, а количество аранжировок, которые были им созданы к музыке других авторов, превышает тысячу. Уникальность программы, составленной музыкантами Impulse orchestra, заключается в тщательной и гармоничной подборке знаменитых произведений, автором которых был не только Поль Мориа, но и другие всемирно известные французские композиторы и исполнители.
20 ноября РОСФОТО представляет юбилейную выставку Павла Маркина — легендарного петербургского фотокорреспондента и декана Фотофакультета имени Ю. А. Гальперина. Проект охватывает более 70 лет его работы — от самого раннего сохранившегося снимка 1952 года. Это непрерывная хроника времени, созданная одним автором.
20 ноября в Ледовом Дворце группа «Пелагея» представит концерт-мистерию «Живая вода», где сила живого звука, древние традиции и передовые технологии превратятся в единый красочный поток впечатлений. В программе прозвучат песни, которые полюбились миллионам слушателей по всей стране и за ее пределами, а также редко звучащие композиции и премьеры.
20 ноября в БКЗ «Октябрьский» состоится большой юбилейный концерт Сергея Пенкина «65 лет на бис». Несмотря на весомые цифры, Сергей Пенкин остается вне возраста и вне времени. Певец по-прежнему в строю, записывает новые песни, экспериментирует с жанрами и по традиции каждый сезон презентует для своих поклонников новое шоу.
20 ноября в пространстве «АЙКИ терраса» открывается персональная выставка петербургского художника Максима Има. В экспозиции будут представлены новые графические работы из серии «У всех свои дела». Часть произведений также будет впервые показана на ярмарке современного искусства Catalog, которая пройдет одновременно с открытием выставки в «АЙКИ терраса». Выставка художника посвящена ценности авторства и индивидуального художественного почерка.
В этот же день, 20 ноября, «Русские музыкальные сезоны» представляют новый музыкальный цикл по странам и континентам. Начнется он с «Азиатского турне»: вечер станет первопроходцем в экспедиции музыкальных раутов, которые пройдут в историческом здании Императорского географического общества. С середины XIX века наука и культура здесь переплелись в единую симфонию. В программе вечера — произведения, отражающие многообразие азиатской музыкальной культуры, ее мелодическую красоту и неповторимый характер.
Обыкновенная история, происшедшая в обыкновенном городе с обыкновенным мальчиком и не совсем обыкновенным Карлсоном: 21 ноября Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представляет спектакль «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» по книге Астрид Линдгрен. В изящном и ироничном, веселом и озорном спектакле Норы Райхштейн по-прежнему «летающие коровы» воруют у Фрекен Бок плюшки, взрываются паровые машины, Карлсон пылесосит Малыша, считает в свою пользу конфеты и летает с помощью моторчика с ним в свой домик на крыше, а «маленькое привидение из Стокгольма» сводит с ума «домомучительницу». И все это искрометное хулиганство сопровождается лукавыми и азартными песенками на замечательную музыку Александра Колкера.
21 ноября в музее дизайна «Основа» пройдет «Марафон Дали» — тематический день, посвященный Сальвадору Дали, продюсеру личного образа, режиссеру публичных жестов и медиастратегу. Участники мероприятия смогут взглянуть на его наследие с разных сторон: от маркетинга и рекламных компаний до мистических образов и символизма. В программе — лекции, показ фильма «Андалузский пёс» с обсуждением и экскурсия по выставке «Полный сюр! Эффект Дали».
«Марафон Дали» начнется с лекции «Сальвадор Дали: (не)голодный художник». Маркетолог, креативный директор и независимый журналист Анастасия Исакова проанализирует проекты Дали с точки зрения дизайна, маркетинга и их восприятия обществом. Участники узнают, как автор работал с коммерческими заказами, почему его подход вызывал споры и критику от коллег-художников. А в процессе мы дадим ответ на вопрос: должен ли художник быть «голодным», чтобы оставаться настоящим творцом? Завершит программу лекция «Карты Таро Дали: между предсказанием и шедевром». Академический исследователь Таро Анастасия Сохина расскажет об истории мистической колоды, созданной Сальвадором Дали, и разберет ее символику. В изображениях классические сюжеты Таро переплетаются с образами из жизни Дали, истории искусства и культуры. В конце встречи участники смогут познакомиться с практикой гадания и попробовать трактовать значения карт.
В этот же день, 21 ноября, Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представляет спектакль по рассказам Чехова «Чехов. Хочется жить!». «Тексты Антона Павловича Чехова жизненно необходимы нам как лекарство от беспомощности, безнадежности и безысходности. Взгляд на самих себя через призму чеховского юмора помогает сопротивляться? глупости, грубости и душевному мраку. Именно поэтому мы начали работу над спектаклем. Он позволит зрителю вступить в откровенный и искренний диалог с Автором и поговорить о самих себе: о своих мечтах и страхах, комплексах и достоинствах, грустных и смешных? судьбах,? ничтожности и величии? Человека? и о бесконечной? надежде на счастье, живущей в сердце каждого из нас»,— рассказывает о спектакле режиссер Анджей Бубень.
Цирк Никулина и «Лахта холл» 21, 22, 26, 28 и 29 ноября представляют грандиозную программу «Шоу воды, огня и света!» под руководством заслуженного артиста России Анатолия Сокола. В одном представлении встречаются совершенно разные эмоции: восторг от невероятных эффектов, напряжение во время сложных трюков, смех, удивление и то самое детское желание повернуться к тому, кто сидит рядом, и спросить: «Ты это видел?» Центром программы станет большой иллюзионный аттракцион «СОКОЛ». Зрителей ждет череда эффектных иллюзий и неожиданных превращений, заставляющих снова и снова задаваться вопросом: как это возможно?
21 и 26 ноября в Эрмитажном театре будет представлен балет «Щелкунчик». Всем известная сказка о трогательной девочке Маше, храброй деревянной игрушке и злом Короле Мышей будет рассказана языком классического танца на гениальную музыку Чайковского. Концерт пройдет в сопровождении Балтийского симфонического оркестра. Театр-постановщик — Санкт-Петербургский театр балета имени Чайковского.
В этот же день, 21 ноября, Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Димитриса Ботиниса исполнит сочинение Анри Дютийё «Тембры, пространство, движение», написанное по заказу Мстислава Ростроповича. Концерт пройдет в рамках абонемента Петербургской филармонии «Рыцарь виолончели», посвященного 100-летию со дня рождения выдающегося музыканта. В программе также «Кармен-сюита» Бизе — Щедрина и «Шехеразада» Мориса Равеля, солистка — лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», сопрано Надежда Павлова.
21 ноября «Русские музыкальные сезоны» приглашают на вечер классической музыки в интерьерах одного из самых красивых исторических особняков Санкт-Петербурга — особняка Половцова. «Классика Старого Света» — музыкальное путешествие по Европе, которое объединяет произведения великих композиторов и неповторимое звучание классической музыки. Слушателей ждет встреча с музыкальным наследием Старого Света в атмосфере исторической роскоши, изящества и аристократического Петербурга.
В этот же день, 21 ноября, на СКА «Арена» выступит Xolidayboy, уже собиравший стадионы благодаря таким хитам, как «Моя хулиганка», «Мания», «Пожары», «Океаны», Love again. У его клипов — миллионы просмотров, он все чаще становится лауреатом престижных премий. Концерты Xolidayboy — это всегда мощь и драйв живого рок-шоу, полная самоотдача артиста и единение всего зала, где многие песни исполняются хором.
Рок-группа «Мураками» отправляется в концертный тур «Невеста хочет в…», который пройдет в поддержку тринадцатого студийного альбома. В более чем 40 городах, от Калининграда до Новосибирска, команда представит новую программу, включающую как проверенные хиты, так и новые песни. В Санкт-Петербурге концерт состоится 22 ноября в клубе «Космонавт». «Невеста хочет домой» — первая полноформатная работа «Мураками» за последние три года, релиз которой состоялся в апреле 2026 года. Альбом объединен состоянием, вынесенным в название. В этих песнях, на первый взгляд совершенно разных и по темпераменту, и по наполнению, есть место и грусти, и радости, и саморефлексии. Однако объединяет все любовь: здесь она звучит не как абстракция, а как личный опыт.
Голос выдающейся испанской оперной певицы Кармен Буэндиа прозвучит в Петербурге 22 ноября в Концертном зале на Английской набережной в рамках XXXIII сезона фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга». Кармен Буэндиа, четырехкратная обладательница первой премии конкурса Jeunesses Musicales de Madrid, проходящего под патронатом королевы Софии, станет главной героиней вечера. В программе — романсы и дуэты из испанских сарсуэл, аргентинские песни и танго, миниатюры Габриеля Форе, Мануэля де Фальи и Эрика Сати, а также фортепианное трио Арама Бабаджаняна.
На сцене вместе с Кармен Буэндиа выступит Карлос Д’Онофрио (тенор, Буэнос-Айрес). Оперные голоса проведут слушателей сквозь музыкальные традиции Средиземноморья и Латинской Америки. Инструментальную линию вечера представит «Санкт-Петербург Трио»: заслуженная артистка России Мария Сафарьянц (скрипка), заслуженный артист России Сергей Словачевский (виолончель) и лауреат международных конкурсов Станислав Соловьев (фортепиано).
22 ноября в пространстве VOKZAL 1853 пройдет семейный фестиваль «Особенный». В программе — цирковое шоу и мастер-класс от коллектива «Антре», лекции о продвижении во «ВКонтакте» и об экологичных привычках и простых экологичных решениях для всей семьи, творческие занятия, иммерсивные экскурсии по историческим интерьерам Варшавского вокзала и выступление живого хора. Отдельная часть программы — ярмарка авторских изделий ручной работы, где мамы особенных детей представят свои работы. Среди них можно будет найти подарки ко Дню матери и Новому году.
24 ноября в Санкт-Петербургском академическом государственном театре имени Комиссаржевской фестиваль искусств имени Шаляпина «Дар» продолжится премьерой пластического спектакля «Пикассо. В объятиях Минотавра». Спектакль на стыке современного танца и драматического театра расскажет историю русской балерины Ольги Хохловой — жены и музы Пабло Пикассо. Через ее восприятие возлюбленного открывается другой Пикассо: человек, рядом с которым любовь становилась одновременно источником вдохновения и испытанием. Автор спектакля и хореограф Анна Верде задается простым и одновременно сложным вопросом: какова цена любви гения? Образ балерины Ольги Хохловой воплотит на сцене драматическая актриса Анна Нахапетова. Противоречивую натуру одного из самых популярных художников ХХ века, Пабло Пикассо, раскроет через танец заслуженный артист России Олег Габышев.
В этот же день, 24 ноября, в Большом зале Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова состоится III тур детско-юношеского конкурса в рамках Второго российского фестиваля юных виолончелистов. Фестиваль основал известный петербургский виолончелист Дмитрий Ганенко, конкурсную программу возглавил ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, заслуженный артист России Алексей Васильев. Конкурсная программа фестиваля направлена на поиск и поддержку молодых талантов, одаренных виолончелистов из России, прежде всего из удаленных регионов, а также из Республики Беларусь.
В центре фильма «Лиля», который представляет в эти дни кинотеатр «Мираж Синема», не классическая история о поэте и его музе. Всем известные Лиля, Владимир и Осип оказываются участниками сложного союза, где у каждого своя роль, свои желания и противоречия. Любовь не всегда означает спокойствие, близость не гарантирует понимания, а творчество порой становится продолжением личной драмы. Фильм построен как три главы, каждая из которых открывает новый этап отношений героев. Меняются обстоятельства, меняются сами персонажи, но в центре остается связь, которая влияет на их жизни и творчество. Режиссер Вера Сторожева собрала на экране историю знаменитого литературного союза. Лилю Брик играет Мария Смольникова, Владимира Маяковского — Андрей Максимов, Осипа Брика — Евгений Стычкин.
24 ноября на Новой сцене Александринского театра в рамках XVII Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.» пройдет двухактное театрально-музыкальное представление «Интермеццо», приуроченное к юбилею Алексея Гориболя. Совместные вечера фестиваля и пианиста уже стали доброй традицией. В этом сезоне зрителей ждет синтез музыки, балета и театра. Гости услышат сочинения композиторов XX и XXI века — Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Микаэля Таривердиева, Бенджамина Бриттена, Астора Пьяццоллы, Леонида Десятникова и Александра Чайковского. Среди исполнителей — приглашенная солистка Мариинского театра, меццо-сопрано Олеся Петрова, а также музыканты оркестра musicAeterna Владислав Песин (скрипка), Александр Митинский (альт), Андрей Ефимовский (виолончель). Отдельный пункт программы посвящен современному балету: премьер Мариинского театра и хореограф Александр Сергеев готовит премьеру на музыку Леонида Десятникова — миниатюру «По канве Астора». Сам же Алексей Гориболь, художественный руководитель вечера, объединит музыкальные, танцевальные и повествовательные части в один спектакль.
В этот же день, 24 ноября, в БКЗ «Октябрьский» состоится концерт одной из самых любимых артисток в России — звезды шансона Любови Успенской. Узнаваемый голос с легкой хрипотцой, лирические тексты песен и легко запоминающиеся мелодии, редкой силы харизма позволяет артистке превращать каждую свою песню в шлягер, а каждое концертное выступление — в диалог со зрителем.
25 ноября в джаз-клубе Игоря Бутмана выступает певица Мария Кирпичева. Артистка «Ленинград-Центра», известная по крупным телевизионным шоу, представляет программу, которая объединяет сразу несколько музыкальных стилей: джаз, фанк, рок и рокабилли (синтез рок-н-ролла и кантри). Мария не только поражает всех своими вокальными данными, но и влюбляет в себя своим… смехом! Леонид Агутин даже попросил записать его в качестве рингтона. Разнообразие жанров, ритмов и звучания, объединенное духом веселья — все это ждет гостей на этом концерте.
В этот же день, 25 ноября, Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представляет комедию Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи «Синьор из высшего общества». В ролях: народный артист России Семен Стругачев, заслуженные артисты России Александр Солоненко, Евгений Стецюк, Галина Субботина, Александр Сулимов и другие артисты.
А 26 ноября на сцене Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета пройдет последний показ спектакля «Воскресение» по роману Льва Толстого, повествующему о слабости и одновременно о безграничных силе и воле человеческой души. А еще — о банальности зла, которое мы изо всех сил стараемся не замечать.
26 ноября продолжится образовательная программа masters для проекта «Парад» в рамках XVII Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.». В своих лекциях балетный критик Павел Гершензон проследит длинный путь, который прошли за свою долгую жизнь спектакли «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Весна священная». Он также предложит несколько иначе посмотреть на то, что, казалось бы, всем известно, хотя Чайковский и Стравинский остаются Чайковским и Стравинским, Лев Ивaнов — не Баланчин, Мариус Петипа — не Александр Экман, а Вацлав Нижинский — не Морис Бежар и не Пина Бауш. В третьей лекции цикла балетный критик покажет по-новому балет «Весна священная».
В этот же день, 26 ноября, детско-юношеский конкурс в рамках Второго российского фестиваля юных виолончелистов завершится Гала-концертом в Академической капелле. Вместе с лауреатами конкурса выступит блестящий российский виолончелист, лауреат Премии Президента РФ Александр Рамм, который принял участие в фестивале и как член жюри. Концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, художественный руководитель и дирижер — заслуженный артист России Алексей Васильев.
27 ноября в петербургском клубе «Космонавт» выступит группа «Хохма» — и это будет не просто концерт, а презентация их первого полноформатного альбома «Шум». «Хохма» — это четыре музыканта из Ярославля: Саша, Паша, Антон и Тёма. Они играют то, что сами называют абсурдкором — музыку, где смешное и тревожное идут рядом, а в текстах легко узнать себя, соседа и половину новостной ленты. За плечами у них — сотня концертов и фестивалей, но до этого у группы выходили только мини-альбомы, от «Перекура» и дальше. «Шум» — первый полноформатный релиз и следующий шаг: более собранный, более злой, но с той самой хохмой, за которую их и любят.
Гала-концерт «Три тенора» состоится 27 ноября в Большом зале Филармонии имени Шостаковича в рамках XXXIII сезона Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга». Концерт воссоздаст легендарный формат, прославившийся благодаря трио Паваротти — Доминго — Каррерас. В программе — знаковые теноровые арии и трио из опер Верди, Бизе, Пуччини, Масканьи, Соросабаля, а также культовые неаполитанские песни Core ‘ngrato Кардилло и O sole mio.
Зрителей ждет яркое состязание голосов трех стран: России, Италии и Армении. На сцене выступят ученик Лучано Паваротти Дарио Ди Виетри (тенор, Италия), заслуженный артист Республики Северная Осетия — Алания, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Алексей Татаринцев (тенор, Россия) и восходящая оперная звезда Тигран Акопян (тенор, Армения). Специальной гостьей вечера станет сопрано Кармен Буэндиа (сопрано, Испания) — четырехкратная обладательница первой премии конкурса Jeunesses Musicales de Madrid под патронатом королевы Софии. Артистка представит публике несколько коронных сольных номеров и ярких дуэтов. Сопровождает оперные голоса этого вечера Симфонический оркестр Ленинградской государственной областной филармонии под управлением маэстро Михаила Голикова.
27 ноября в клубе «А2» Дельфин в преддверии релиза нового альбома выступит с расширенным составом и масштабным мультимедиа-шоу. На недавней пластинке «Прощай оружие» Дельфин уходил в глубины личного, скрываясь за механизированными ритмами и черно-белой рябью шугейза от невыносимого внешнего шума. На новом альбоме лирический герой артиста переживет очередную трансформацию, а вместе с ним изменится и музыкальный вектор. При этом Дельфин не спешит объяснять, каким будет новый альбом. В одном из недавних интервью он говорил, что не любит заранее навязывать слушателю готовую расшифровку своих песен — ведь каждый должен найти в них свой смысл, пропустив музыку через себя. В программе прозвучат как новые песни, так и главные хиты разных лет.
27 ноября в театре-фестивале «Балтийский дом» состоится премьера спектакля «Идиот» по мотивам романа Достоевского в постановке Гульназ Балпеисовой — одной из самых заметных молодых театральных режиссеров, яркой представительницы школы Театра имени Вахтангова. Уроженка аула Шынгырлау Республики Казахстан, она смело соединяет древний степной эпос и национальную литературу с современными сценическими решениями.
Артисты «Балтийского дома» представят на сцене тонкую психологическую историю о любви, о природе сострадания и о том, кто же на самом деле является сумасшедшим в этом «нормальном» мире. Спектакль пройдет также 28 ноября.
28 ноября в Cinema Michele стартует маршрут «Cinecitta: киногрезы о Риме» — цикл из пяти фильмов, посвященный образу Вечного города в кино. С ноября по март Cinema Michele покажет пять легендарных фильмов, каждый из которых создал собственный образ Рима. Сеансы будут начинать с традиционного аперо и интро куратора выставки Василия Успенского. Каждый фильм цикла представляет развитие идей и художественных явлений эрмитажной выставки. Гран-тур в XVIII веке конструирует Рим как объект туристического желания. Фильм «Римские каникулы», которым начнется римский маршрут, наследует этому взгляду напрямую, вместе со всеми иллюзиями. Модернистский Рим Муссолини был попыткой режима повторить имперский масштаб, и два фильма программы представляют два взгляда на то, что получилось: пустота у Микеланджело Антониони в «Затмении» и красота на службе уродливого у Бернардо Бертолуччи в «Конформисте». Караваджо впервые вводит в высокое искусство воров и проституток — Пьер Паоло Пазолини делает то же самое в «Маме Рома» 400 лет спустя. Барокко превращает город в театр роскоши и экстатической религиозности — Паоло Соррентино в «Великой красоте» оперирует теми же образами в XXI веке.
28 ноября в Петербургской филармонии в рамках цикла к 95-летию установки органа в Большом зале Филармонии Евгения Кривицкая, профессор Московской консерватории, главный редактор журнала «Музыкальная жизнь», завершит цикл лекций об истории органного искусства рассказом об эволюции облика инструмента в разные эпохи и в разных странах — «Орган как предмет дизайна».
Лекция раскроет этапы эволюции эстетики и дизайнерской мысли в сфере органостроения на примере знаменитых органов Европы, США, России: от храма Снежной Мадонны во французских Альпах — до супермаркета в Филадельфии, от Кафедрального собора в Калининграде — до Исторической сцены Большого театра в Москве.
В этот же день, 28 ноября, в джаз-клубе Игоря Бутмана начнется XIV международный фестиваль «Будущее джаза». На сцене клуба выступят одни из самых перспективных представителей российской молодежной джазовой сцены, никогда прежде не игравшие вместе: Арсений Владимиров (рояль), Диана Владимирова (вокал), Яна Липаева (контрабас), Дмитрий Олехов (ударные), Ксения Селезнева (вокал), Нурмухамед Сатен (труба, Казахстан), Максим Бахарь (тенор-саксофон, Беларусь). Завершится фестиваль на следующий день в Москве.
28 ноября в Ледовом Дворце группа «Пикник» представит новое шоу «Вечное движение». Легендарная группа, недавно отметившая юбилейный 45-й год творчества масштабным туром, уже подготовила новую программу: осенью вышел одноименный альбом. Эта культовая российская рок-группа, известная своими музыкальными экспериментами и уникальным стилем, который сочетает в себе элементы сюрреализма, философии и интерес к электронному звучанию,— редкий пример группы, когда в зале на концерте можно встретить как ветеранов рок-движения 80-х, так и молодых слушателей, открывших для себя ее магию через саундтреки и цифровые релизы.
28 ноября «Русские музыкальные сезоны» приглашают на Музыкальный салон в особняке Кшесинской. В нем прозвучит классическая музыка, созвучная художественному миру Бенуа, от образов до изысканной театральности и мотивов, вдохновленных его творчеством: музыкальное путешествие по художественному миру начала XX века — через знакомые буквы, неожиданные ассоциации и музыку эпохи, вдохновленные Бенуа и композитором Черепниным.
28 ноября на исторической сцене Мариинского театра состоится торжественная церемония вручения «оперного Оскара» — XI Национальной оперной премии «Онегин». В гала-концерте примут участие звезды оперы Василиса Бержанская, Василий Ладюк, Иван Гынгазов, выступят номинанты XI премии Екатерина Лукаш и Екатерина Бегунович в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Алексея Асланова. Специальным гостем станет выдающийся аргентинский тенор Марсело Альварес. Ведущими вечера станут телеведущая, актриса Сати Спивакова и журналист, телеведущий Вадим Верник.
В этом году на статуэтки «Онегиных» претендуют 12 театров из десяти регионов и 18 солистов. В конкурсные номинации вошли спектакли МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко, Михайловского театра, НОВАТ, «Геликон-оперы», Нижегородского, Красноярского, Пермского, Севастопольского государственных театров, Государственного театра оперы и балета Республики Саха, Санкт-Петербургского государственного детского театра «Зазеркалье», екатеринбургского «Урал Опера Балет», а также Луганской академической филармонии.
Вне конкурса бронзовые «Онегины» будут вручены в знак признания выдающихся заслуг в сфере оперного искусства. В номинации «Легенда» статуэтку Онегина получит народный артист России Владимир Галузин. В номинации «Звезда» премию решено вручить народному артисту РФ Ильдару Абдразакову. Мемориальная номинация «В памяти навсегда» будет посвящена столетию солистки Большого театра Валентины Левко. Статуэтку «От России с любовью» увезет с собой в Италию Марсело Альварес. Также премия вне конкурса будет вручена в номинациях «Театр», «Концертмейстер/Коуч», «Душа оперы», «Режиссер», «Музыкальный руководитель».
Также в рамках XI Национальной оперной премии «Онегин» 29 ноября откроется VI оперный форум «Онегинские встречи». В программе форума — мастер-классы, презентации новых оперных проектов, дискуссии, круглые столы и три концерта: в концертном зале Музыкального театра имени Шаляпина (29 ноября) в Гатчинском дворце (30 ноября) и в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга (1 декабря).
28 и 29 ноября VOKZAL 1853 превратится в эпицентр гастрономических открытий, ярких впечатлений и праздничных событий. В честь дня рождения пространства здесь пройдет «Ту-Ту Фест» — двухдневный гастрономический фестиваль, который объединит кулинарию, развлечения, музыку и встречи с интересными людьми. Гостей ждут гастрономические эксперименты, авторские блюда, кулинарные мастер-классы, дегустации, познавательные лекции и насыщенная развлекательная программа для всей семьи. Главной точкой притяжения станет гастросцена, где резиденты VOKZAL 1853 поделятся секретами приготовления любимых блюд, продемонстрируют свои кулинарные техники и пригласят гостей попробовать новые вкусовые сочетания. Здесь можно будет не только наблюдать за работой профессионалов, но и вдохновиться на собственные гастрономические открытия.
Для самых юных гостей откроется детская кулинарная школа. Маленькие повара смогут попробовать себя в роли настоящих шефов, освоить новые навыки и приготовить блюда своими руками. Еще одной площадкой фестиваля станет лекторий, который объединит друзей, экспертов и партнеров пространства. В программе — встречи, тематические дискуссии и разговоры о гастрономии, культуре и современном образе жизни.
28 и 29 ноября в Театре на Садовой состоится премьера авангардного рок-мюзикла «Малевич» в постановке Анны Тесс. В основе сюжета — биография Казимира Малевича, воссозданная автором либретто Наталией Макуни из подлинных документов эпохи. Дневники, письма и воспоминания сплетаются в напряженную человеческую историю, полную одержимости, мечтаний, потерь и неожиданных поворотов. В спектакле заняты звезды петербургских и московских мюзиклов Ярослав Баярунас, Артем Яковлев, Кристина Кузнецова, Анжелика Рева, Кирилл Гордеев, Александр Саванец, Анастасия Шемерей, Ульяна Голещихина, Руслан Давиденко, Евгений Градусов, Антон Савченко, Александр Казаков, Дарьяна Кара и Максим Казаков.
29 ноября в Эрмитаже завершается музыкальный фестиваль «Чайковский. Перезагрузка». Программа будет полностью посвящена музыке Петра Чайковского в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением Антона Лубченко. Солистом выступит пианист Павел Райкерус. Еще два фестивальных концерта пройдут в административно-деловом пространстве «Невская ратуша». Даты концертов будут объявлены дополнительно.