В Краснодаре сообщили о пропаже 15-летней девушки
В Краснодаре разыскивают 15-летнюю Александру Жогину, которая ушла из Дома молодежи на улице Сормовской и не вернулась. Информация о ее пропаже опубликована пресс-службой городского управления МВД.
По данным полиции, девушка ушла из Дома молодежи 18 ноября в неизвестном направлении. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным.
Александра Жогина родилась в 2011 году. Ее рост составляет 164 см, у нее голубые глаза и русые волосы. По внешности девушка относится к славянскому типу.
Сотрудники полиции просят жителей Краснодара помочь в поисках несовершеннолетней. Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Александры Жогиной или видел ее после ухода из Дома молодежи, просят сообщить об этом в правоохранительные органы.
Информацию можно передать по телефону 102 или по номеру 8 (918) 256-83-55.
Пресс-служба Управления МВД России по Краснодару также сообщила, что городская полиция ведет информационную работу в мессенджере MAX.