Сотрудники полиции просят жителей Краснодара помочь в поисках несовершеннолетней. Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Александры Жогиной или видел ее после ухода из Дома молодежи, просят сообщить об этом в правоохранительные органы.