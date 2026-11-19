Ставропольские депутаты предложили убрать часть наказаний за неподачу деклараций
Дума Ставропольского края утвердила новую редакцию федерального законопроекта, меняющего порядок привлечения депутатов региональных парламентов к ответственности за нарушения при декларировании доходов. Из перечня оснований для применения трех мер ответственности предлагается исключить непредставление сведений о доходах и расходах. При этом сама обязанность отчитываться перед парламентской комиссией сохраняется. Постановление краевого парламента и новую редакцию законопроекта изучил «Ъ-Кавказ».
Поправки затрагивают статью 19 федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». В частности, из списка нарушений, за которые депутату могут вынести предупреждение, освободить его от занимаемой должности в парламенте без прекращения депутатских полномочий или запретить занимать парламентские должности до окончания срока полномочий, предлагается убрать непредставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о расходах. При этом в действующем законодательстве сохраняется отдельное основание для досрочного прекращения депутатских полномочий за несоблюдение требований части 7 статьи 19, регулирующей представление таких сведений. Таким образом, речь не идет об отмене самой обязанности декларирования или всех возможных последствий ее нарушения.
Одновременно законопроект уточняет порядок подачи сведений. Депутат будет обязан представлять информацию о доходах, имуществе и имущественных обязательствах в случае возникновения оснований для декларирования расходов. Предельный срок подачи — 30 апреля года, следующего за годом, в котором возникли такие основания. Кроме того, новая редакция уточняет, что меры ответственности по статье 19 применяются в случае представления заведомо недостоверных сведений, предусмотренных ее частью 7.
Первоначальную версию законопроекта Дума Ставропольского края внесла в Госдуму 19 марта 2026 года. Тогда инициатива предусматривала поправки сразу в два федеральных закона — «О противодействии коррупции» и «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Ее авторы объясняли необходимость изменений отсутствием единообразной практики привлечения региональных депутатов к ответственности за непредставление деклараций или нарушение сроков их подачи. По действовавшим правилам законодательные органы субъектов могли выбирать одну из нескольких мер ответственности.
В июле правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу при условии доработки. В отзыве правительства указывалось, что авторы не обосновали неэффективность действующего регулирования, а также не учли особенности подачи сведений о доходах при назначении на государственные должности. Отдельные замечания касались неясности того, какие именно неполные или недостоверные сведения должны становиться основанием для применения санкций.
Еще одним этапом стала рекомендация профильного комитета Госдумы от 21 октября изменить текст законопроекта в соответствии с частью 6 статьи 112 регламента нижней палаты. В принятой 17 ноября редакции поправки к закону «О противодействии коррупции» исключены. Теперь инициатива касается только статьи 19 закона об организации публичной власти в регионах. Изменения также учитывают новый порядок декларирования, действующий с 1 января 2026 года: после принятия федерального закона №505-ФЗ ежегодная подача сведений о доходах была заменена обязанностью отчитываться при возникновении предусмотренных законодательством оснований, в том числе связанных с расходами.
Теперь обновленный текст должен пройти дальнейшее рассмотрение в Государственной думе.