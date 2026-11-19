Поправки затрагивают статью 19 федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». В частности, из списка нарушений, за которые депутату могут вынести предупреждение, освободить его от занимаемой должности в парламенте без прекращения депутатских полномочий или запретить занимать парламентские должности до окончания срока полномочий, предлагается убрать непредставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о расходах. При этом в действующем законодательстве сохраняется отдельное основание для досрочного прекращения депутатских полномочий за несоблюдение требований части 7 статьи 19, регулирующей представление таких сведений. Таким образом, речь не идет об отмене самой обязанности декларирования или всех возможных последствий ее нарушения.