УСН — специальный налоговый режим для малого бизнеса (МСП). «Упрощенцы» по выбору платят налог либо с доходов по ставке 6%, либо с базы «доходы минус расходы» по ставке 15%. При этом регионы вправе устанавливать ставку и ниже — вплоть до 1% в первом случае, до 5% — во втором. До 2026 года они решали, кому давать льготную ставку самостоятельно, сейчас — только по 88 видам деятельности (классов классификатора ОКВЭД), утвержденным правительством РФ. Регионы широко пользуются этим правом — в частности, ставка по УСН в 1% в 2026 году установлена в нескольких десятках регионов, включая «многолюдные» с точки зрения количества МСП Московскую область и Санкт-Петербург.