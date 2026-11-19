Торговый малый бизнес лишен шансов на пониженную ставку УСН
Госдума приняла во втором чтении налоговый законопроект, сокращающий количество видов деятельности, для которых регионы вправе устанавливать пониженные ставки при упрощенной системе налогообложения (УСН). Такая опция сохранена для производственного и аграрного малого бизнеса, а убрана для таких сфер, как торговля, строительство, транспорт, туризм и ИТ.
Смысл изменений в понимании Минфина и депутатов — устранение недобросовестной налоговой конкуренции между регионами. Предпринимательские объединения с сужением льготы не согласны и говорят о новом росте налоговой нагрузки на малый и средний бизнес.
Принятый обширный налоговый законопроект является частью бюджетного пакета правительства. В него уже на этапе второго чтения была внесена поправка, сокращающая перечень видов деятельности при УСН, для которых регионы могут устанавливать пониженные ставки этого налога.
УСН — специальный налоговый режим для малого бизнеса (МСП). «Упрощенцы» по выбору платят налог либо с доходов по ставке 6%, либо с базы «доходы минус расходы» по ставке 15%. При этом регионы вправе устанавливать ставку и ниже — вплоть до 1% в первом случае, до 5% — во втором. До 2026 года они решали, кому давать льготную ставку самостоятельно, сейчас — только по 88 видам деятельности (классов классификатора ОКВЭД), утвержденным правительством РФ. Регионы широко пользуются этим правом — в частности, ставка по УСН в 1% в 2026 году установлена в нескольких десятках регионов, включая «многолюдные» с точки зрения количества МСП Московскую область и Санкт-Петербург.
Принятой поправкой количество таких видов деятельности сокращается до 21 вида деятельности, охватывающих в основном производство и переработку сельхозпродукции. Самый массовый «профиль» МСП — торговля (по данным «Опоры России», ею занимаются 2,3 млн малых предпринимателей и это примерно 40% от их общего числа) — из перечня исключается. Это касается и онлайн-торговли через интернет (код ОКВЭД 47.91), что может увеличить нагрузку в том числе на селлеров, торгующим через маркетплейсы. Также в перечне «льготников» по УСН не будет малых предприятий в таких сферах как строительство, транспорт, общепит, туризм и ИТ-сектор.