Пассажирские катера между Крымом и Кубанью начнут ходить 20 ноября
С 20 ноября между портами Крым и Кавказ начнет работать пассажирская переправа. Перевозка на катерах будет бесплатной. При этом маршрут будет включать пересадки на автомобильный транспорт, а движение судов будет зависеть от погодных условий.
Сначала пассажирам необходимо будет самостоятельно добраться на автомобиле до порта Крым. Оттуда они смогут пересесть на катер и переправиться через Керченский пролив. В порту Кавказ пассажиров будут встречать автобусы, которые доставят их в Краснодар или Тамань.
Покупать билеты на морской участок маршрута не потребуется. Бесплатной будет только перевозка на катерах. Поездка на автобусах и другом автомобильном транспорте в стоимость переправы не входит.
Движение катеров могут приостанавливать из-за штормов и другой неблагоприятной погоды. Как сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, перерывы в работе переправы возможны несколько раз в неделю. В связи с этим перед поездкой пассажирам необходимо уточнять, осуществляется ли перевозка.
Кроме того, на катера запрещено брать бензин в канистрах.
Точное расписание движения судов, интервалы между рейсами и продолжительность переправы пока не объявлены.