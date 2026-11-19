Сначала пассажирам необходимо будет самостоятельно добраться на автомобиле до порта Крым. Оттуда они смогут пересесть на катер и переправиться через Керченский пролив. В порту Кавказ пассажиров будут встречать автобусы, которые доставят их в Краснодар или Тамань.