На Кубани 361 млн рублей перенаправят со спортивной инфраструктуры на медицинскую
В Краснодарском крае в 2027 году на 361,38 млн руб. сократят финансирование строительства спортивной инфраструктуры, а высвободившиеся средства направят на возведение и реконструкцию медицинских организаций. Соответствующие изменения в бюджетную роспись и перечень объектов капитального строительства внес губернатор Вениамин Кондратьев постановлением №754. С документом ознакомился «Ъ-Кубань».
Перераспределение затронет расходы департамента строительства края. Сумма в 361,38 млн руб. будет снята с направления бюджетных инвестиций в объекты социальной инфраструктуры, предназначенные для развития спортивной инфраструктуры муниципалитетов. На эту же сумму увеличат ассигнования по подразделу «Амбулаторная помощь» раздела «Здравоохранение». Средства предназначены для реализации региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения, в том числе строительства и реконструкции медицинских организаций.
Кроме того, в 2026 году ведомство перераспределит еще 268,23 млн руб. внутри расходов на здравоохранение. Ассигнования сократят по направлению реализации региональных проектов модернизации первичного звена, а затем увеличат на ту же сумму по статье бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства социальной инфраструктуры края в сфере здравоохранения.
Постановление также корректирует сведения о строительстве нескольких объектов капитальной инфраструктуры, включая медицинские учреждения и спортивные комплексы. Изменения внесены в приложения к действующему порядку осуществления бюджетных инвестиций в отдельные объекты капитального строительства.
Документ вступил в силу со дня подписания.