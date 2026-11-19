Кроме того, в 2026 году ведомство перераспределит еще 268,23 млн руб. внутри расходов на здравоохранение. Ассигнования сократят по направлению реализации региональных проектов модернизации первичного звена, а затем увеличат на ту же сумму по статье бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства социальной инфраструктуры края в сфере здравоохранения.