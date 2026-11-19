На развитие сельских территорий Кубани добавят почти 300 млн рублей
Общий объем финансирования государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Краснодарском крае увеличен почти на 296,5 млн руб. — до 1,38 млрд руб. Соответствующие изменения утвердил губернатор Вениамин Кондратьев постановлением №771. С документом ознакомился «Ъ-Кубань».
Поправки предусматривают увеличение финансирования программы с 1,086 млрд до 1,383 млрд руб. В том числе в план финансового обеспечения добавлены расходы на 2029 и 2030 годы — 182,4 млн и 120,4 млн руб. соответственно. Также скорректированы целевые показатели программы. К 2031 году доля сельского населения в общей численности жителей края должна составить 42,57%, доля населения сельских территорий и сельских агломераций — 49,13%, а доля общей площади благоустроенных жилых помещений на сельских территориях — 59,2%.
Изменения затрагивают и правила финансирования муниципальных проектов. Размер субсидии на один проект не должен превышать 3 млн руб. и составлять более 70% его общей стоимости. При этом не менее 15% финансирования должно обеспечиваться за счет внебюджетных средств — денежных взносов бизнеса и предпринимателей, а также предоставления материалов или оборудования. Для отдельных проектов, реализуемых в 2026 году за счет федеральных субсидий, предусмотрена возможность увеличить долю краевого и местного бюджетов, если муниципалитетам не удалось привлечь внебюджетное финансирование.
В рамках программы также предусмотрено благоустройство общественных пространств в сельских территориях. В планах на 2029 год — реализация 59 таких проектов, на 2030 год — 35.