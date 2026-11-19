Изменения затрагивают и правила финансирования муниципальных проектов. Размер субсидии на один проект не должен превышать 3 млн руб. и составлять более 70% его общей стоимости. При этом не менее 15% финансирования должно обеспечиваться за счет внебюджетных средств — денежных взносов бизнеса и предпринимателей, а также предоставления материалов или оборудования. Для отдельных проектов, реализуемых в 2026 году за счет федеральных субсидий, предусмотрена возможность увеличить долю краевого и местного бюджетов, если муниципалитетам не удалось привлечь внебюджетное финансирование.