На благоустройство 20 общественных территорий Кубани направят 1,5 млрд рублей
На благоустройство общественных территорий в Краснодарском крае в 2027 году направят 1,53 млрд руб. Субсидии распределили между 15 муниципальными образованиями на 20 объектов. С соответствующим приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края ознакомился «Ъ-Кубань».
Из общей суммы 1,465 млрд руб. поступит из федерального бюджета, еще 61,06 млн руб. составит краевое софинансирование. Самую крупную субсидию получит Краснодар — 368,9 млн руб. Средства направят на первый этап благоустройства территории у Карасунского пруда №4, включая городской сад «Карасунский».
Геленджику выделят 162,7 млн руб. на благоустройство парка «Вуланский» в Архипо-Осиповке и набережной в Кабардинке. На парк Победы в Мостовском предусмотрено 113 млн руб., на общественную территорию в станице Динской — 111,6 млн руб. Еще 104,7 млн руб. направят на сквер имени летчика-космонавта В. М. Комарова в Апшеронске.
В перечень также вошли проекты благоустройства в Абинске, Белой Глине, Крымске, Новопокровской, Староминской, Темрюкском районе и других муниципальных образованиях края. Среди объектов — парки, скверы, набережные и общественные пространства в сельских населенных пунктах.
Субсидии предоставляются местным бюджетам на софинансирование расходов, возникающих при реализации муниципальных программ по благоустройству территорий. Приказ вступил в силу со дня подписания.