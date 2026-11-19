Геленджику выделят 162,7 млн руб. на благоустройство парка «Вуланский» в Архипо-Осиповке и набережной в Кабардинке. На парк Победы в Мостовском предусмотрено 113 млн руб., на общественную территорию в станице Динской — 111,6 млн руб. Еще 104,7 млн руб. направят на сквер имени летчика-космонавта В. М. Комарова в Апшеронске.