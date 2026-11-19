Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что план восстановления Крымского моста полностью согласован и должен быть утвержден в ближайшие дни. По его словам, при подготовке документа рассмотрели три варианта проведения работ, оценив каждый с точки зрения стоимости и сроков реализации. На восстановление предусмотрено финансирование, сформирована команда специалистов. Власти также обсуждают способы оптимизации работ.