Движение поездов по Крымскому мосту возобновили
Поезд «Таврия» № 92/91 Москва – Керчь отправлен со станции Тамань
Движение поездов по первому пути железнодорожной части Крымского моста открыто. Первым после возобновления движения со станции Тамань отправили поезд «Таврия» № 92/91 сообщением Москва—Керчь.
Движение по мосту приостанавливали после третьей за неделю атаки, о которой ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В Минтрансе России информировали о временном ограничении железнодорожного сообщения.
На время ожидания отправления поездов со стороны Краснодарского края на станции Тамань-Пассажирская работали два круглосуточных пункта обогрева. Пассажирам предоставляли горячие напитки, также были организованы полевые кухни.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что план восстановления Крымского моста полностью согласован и должен быть утвержден в ближайшие дни. По его словам, при подготовке документа рассмотрели три варианта проведения работ, оценив каждый с точки зрения стоимости и сроков реализации. На восстановление предусмотрено финансирование, сформирована команда специалистов. Власти также обсуждают способы оптимизации работ.