По ее оценке, концессионер может добиться уменьшения взыскиваемой суммы, если докажет, что деньги были надлежащим образом направлены на создание объекта. В то же время длительное отставание от графика и отрицательное заключение госэкспертизы усиливают позицию муниципалитета. Компания может возражать, если задержки возникли из-за действий концедента или изменений проектной документации, за которые она не отвечает. Арест имущества, добавляет юрист, лишь обеспечивает сохранность активов на время процесса и не означает, что суд уже признал требования мэрии обоснованными.