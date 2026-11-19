Соглашение довели до суда
Власти Анапы добиваются расторжения концессии на строительство школы и возврата 752,4 млн рублей
Администрация Анапы через суд пытается расторгнуть концессионное соглашение на строительство школы на 1,55 тыс. мест в селе Цибанобалка и взыскать с ООО «ПроШкола № 20» 752,4 млн руб., выплаченных в качестве капитального гранта, а также неустойку 1,2 млн руб. Опрошенные «Ъ-Новороссийск» юристы считают, что у муниципалитета есть основания для расторжения договора, однако возврат всей суммы будет зависеть от условий соглашения, причин срыва сроков и фактически выполненных работ.
Мэрия Анапы обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о расторжении концессионного соглашения на строительство школы на 1,55 тыс. мест в селе Цибанобалка и взыскании с концессионера 752,4 млн руб. капитального гранта. Об этом сообщила глава курорта Светлана Маслова.
Иск администрация Анапы подала 5 октября 2026 года. По словам Светланы Масловой, отставание от графика превысило 600 дней: концессионер не получил положительного заключения государственной экспертизы сметной стоимости и не завершил ключевые этапы строительства. Муниципалитет неоднократно продлевал сроки, но нарушения устранить не удалось.
Предложения компании привлечь стороннего инвестора или получить дополнительное финансирование власти города сочли не соответствующими условиям соглашения. Помимо расторжения концессии и возврата гранта, администрация потребовала взыскать неустойку 1,2 млн руб. Суд также арестовал счета и имущество ответчика. Госпожа Маслова заявила, что концессионер предложил расторгнуть договор по соглашению сторон и вернуть часть бюджетных средств, однако власти намерены продолжить разбирательство.
Адвокат и эксперт по спорам в сфере недвижимости и активов Екатерина Гусеина полагает, что требования администрации имеют правовые основания, но рассчитывать на автоматическое взыскание всего гранта не стоит.
«Суду предстоит оценить, какие средства фактически израсходованы на строительство, какие работы выполнены и подтверждены документально, а какая часть средств подлежит возврату»,— отмечает Екатерина Гусеина.
По ее оценке, концессионер может добиться уменьшения взыскиваемой суммы, если докажет, что деньги были надлежащим образом направлены на создание объекта. В то же время длительное отставание от графика и отрицательное заключение госэкспертизы усиливают позицию муниципалитета. Компания может возражать, если задержки возникли из-за действий концедента или изменений проектной документации, за которые она не отвечает. Арест имущества, добавляет юрист, лишь обеспечивает сохранность активов на время процесса и не означает, что суд уже признал требования мэрии обоснованными.
Более жесткую оценку перспективам спора дает эксперт юридической фирмы «Векави Групп» Виктория Ошуева. По ее мнению, отставание более чем на 600 дней и отсутствие положительного заключения госэкспертизы могут стать достаточными основаниями для расторжения соглашения. Она считает требование о возврате гранта обоснованным, если компания не сможет подтвердить расходы на создание объекта.
«Согласно части 1 статьи 15 Федерального закона № 115-ФЗ “О концессионных соглашениях”, существенное нарушение условий (в частности, нарушение сроков создания объекта) является прямым основанием для расторжения договора по решению суда»,— говорит Виктория Ошуева.
При этом, уточняет эксперт, сумма возврата может быть снижена, если концессионер докажет, что понес расходы на работы, представляющие самостоятельную ценность для муниципалитета, например подготовку проектной документации. Госпожа Ошуева также обращает внимание на обеспечительные меры: арест счетов и имущества повышает шансы на исполнение возможного решения суда, поскольку ограничивает возможность вывода активов. Однако ответчик уже подал ходатайство об отмене этих мер.
Как считает судебный юрист из Краснодара Юрий Митин, само по себе отставание от графика еще не снимает вопроса о причинах задержки. Эксперт также указывает, что арест активов не гарантирует возврата денег: на счетах может оказаться недостаточно средств, а стоимость имущества — не покрыть сумму требований.
Как отмечает Юрий Митин, после расторжения соглашения властям предстоит определить новый механизм реализации проекта. Среди возможных вариантов — заключение концессии с другим инвестором или строительство за счет бюджета по муниципальному контракту. По словам господина Митина, прежде чем передавать объект новому исполнителю, потребуется обследовать уже выполненные конструкции, проверить документацию и установить объем оставшихся работ. Иначе новый подрядчик может столкнуться с необходимостью исправлять дефекты и заново проходить экспертизу.
Предварительное заседание назначено на 24 ноября.