Ранее Пермский край уже участвовал в федеральном механизме снижения долговой нагрузки. В мае региону списали 4,8 млрд руб. задолженности по бюджетным кредитам. Таким образом, в общей сложности Прикамью списали 9,1 млрд руб. Эта сумма соответствует средствам, которые регион направил с 2024 года по сентябрь 2026-го на поддержку участников СВО и членов их семей, реализацию проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и переселение граждан из аварийного жилья.