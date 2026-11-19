Прикамью списали 3,4 млрд рублей долга по бюджетным кредитам
Правительство РФ приняло решение списать Пермскому краю 3,48 млрд руб. задолженности по бюджетным кредитным. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Оно опубликовано на сайте федеральных властей. Кроме Прикамья задолженность будет списана еще 22 субъектам РФ. Общий объем списания долга составляет 59,6 млрд руб.
Как отмечает пресс-служба регионального правительства, списание стало возможным благодаря реализации мер соцподдержки участников СВО и их семей.
Ранее Пермский край уже участвовал в федеральном механизме снижения долговой нагрузки. В мае региону списали 4,8 млрд руб. задолженности по бюджетным кредитам. Таким образом, в общей сложности Прикамью списали 9,1 млрд руб. Эта сумма соответствует средствам, которые регион направил с 2024 года по сентябрь 2026-го на поддержку участников СВО и членов их семей, реализацию проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и переселение граждан из аварийного жилья.