В Рыбинском округе устранили угрозу подтопления из-за бобровых плотин
В деревне Залужье Рыбинского муниципального округа устранили угрозу подтопления земельных участков, возникшую из-за бобровых плотин. Об этом сообщила глава округа Татьяна Смирнова на своей странице во «ВКонтакте».
В конце октября жители деревни обратились с жалобой на подтопление: вода из-за бобровых плотин подступала к огородам, под угрозой оказалось около 3 га территории.
После обращения специалисты провели обследование. Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области подтвердило факты подтопления и приняло решение регулировать численность бобров. Животных отлавливали профильные специалисты.
Работники МБУ «Центр благоустройства территорий» также устранили запруду. После этого вода ушла, угроза подтопления была снята.