Челябинский «Энергоинжиниринг» хотят признать банкротом
Долг указан в размере 196,7 млн рублей
Межрайонная ИФНС России №4 по Республике Башкортостан подала иск о признании банкротом ООО «Энергоинжиниринг» (Челябинск). Информация размещена в картотеке арбитражных дел.
Заявление подано в Арбитражный суд Челябинской области. Налоговый орган заявляет о долге компании в размере 196,7 млн руб. Происхождение и структура задолженности на данный момент неизвестны. Иск еще не принят к производству.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Энергоинжиниринг» зарегистрировано в Челябинске в 2014 году. Владельцем и директором является Александр Ковальчук. Выручка компании за 2025 год составила 213,5 млн руб., чистая прибыль — 50 тыс. руб. В портфеле подрядчика — 128 госконтрактов на ремонт и реконструкцию соцобъектов в основном в Челябинской области; 13 из них прекращены.