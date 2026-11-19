По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Энергоинжиниринг» зарегистрировано в Челябинске в 2014 году. Владельцем и директором является Александр Ковальчук. Выручка компании за 2025 год составила 213,5 млн руб., чистая прибыль — 50 тыс. руб. В портфеле подрядчика — 128 госконтрактов на ремонт и реконструкцию соцобъектов в основном в Челябинской области; 13 из них прекращены.