В Иркутской области пилота вертолета привлекли к административной ответственности за повреждение теплицы. По ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства) его обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. руб., сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.