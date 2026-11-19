Пилота вертолета оштрафовали в Приангарье за повреждение теплицы при взлете
В Иркутской области пилота вертолета привлекли к административной ответственности за повреждение теплицы. По ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства) его обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. руб., сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
По данным ведомства, в сентябре 2026 года экипаж вертолета Ми-8АМТ, выполнявшего санитарный рейс, приземлился через жилой сектор на недопустимо малой высоте.
В результате сильный воздушный поток повредил теплицу жительницы Братска, чей участок находился рядом с посадочной площадкой районной больницы.