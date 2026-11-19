УФАС потребовало устранить нарушения при закупке фонтана в Ростове Великом
Ярославское межрегиональное УФАС признало частично обоснованной жалобу ООО «Ангел» на условия закупки сухого фонтана в историческом центре Ростова Великого и выдало заказчику предписание с требованием устранить нарушения. Об этом сообщили в ведомстве.
Комиссия УФАС 18 ноября признала муниципальный Центр архитектуры и градостроительства нарушившим п. 12 ч. 1 ст. 42 закона о контрактной системе. Эта норма регулирует указание требований к участникам в извещении о закупке.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», закупку на поставку и установку пешеходного фонтана на улице 50 лет Октября объявили 3 ноября. Начальная цена контракта составила 19,99 млн руб. После поступления жалобы заключение контракта приостановили.
ООО «Ангел» настаивало, что закупку следовало проводить как строительные работы. В техническом задании, по доводам компании, предусмотрены разработка грунта, устройство свайного и железобетонного основания, монтаж чаши и прокладка инженерных сетей. Заявитель также указал на отсутствие проектных решений, смет, ведомостей объемов работ и сведений о соблюдении требований к работам на территории исторического поселения.