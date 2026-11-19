ООО «Ангел» настаивало, что закупку следовало проводить как строительные работы. В техническом задании, по доводам компании, предусмотрены разработка грунта, устройство свайного и железобетонного основания, монтаж чаши и прокладка инженерных сетей. Заявитель также указал на отсутствие проектных решений, смет, ведомостей объемов работ и сведений о соблюдении требований к работам на территории исторического поселения.