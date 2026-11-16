Установку сухого фонтана в Ростове Великом обжаловали в УФАС
ООО «Ангел» пожаловалось в Ярославское межрегиональное УФАС на условия закупки по установке сухого фонтана в исторической части Ростова Великого. Компания считает, что заказчик неверно определил предмет закупки и не предусмотрел обязательные требования к участникам. Как следует из данных Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), заключение контракта приостановлено в связи с жалобой.
Закупку на поставку и установку пешеходного фонтана на улице 50 лет Октября объявили 3 ноября. Начальная цена контракта составляет 19,99 млн руб. Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение «Центр архитектуры и градостроительства». Определение поставщика завершено, однако контракт пока не заключен.
В обращении ООО «Ангел» указывает, что техническое задание предусматривает не просто поставку оборудования, а комплекс строительных работ. В их числе — разработка грунта, устройство свайного и железобетонного основания, монтаж чаши фонтана, облицовка гранитом, прокладка сетей водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Заявитель считает, что такие работы должны классифицироваться как строительные, а не как поставка оборудования.
Компания также указывает на отсутствие в документации проектных решений, смет и ведомостей объемов работ. По мнению заявителя, из-за этого участники не могут достоверно оценить состав и стоимость работ. Кроме того, ООО «Ангел» обращает внимание на то, что объект находится в исторической части Ростова Великого, а документация, как утверждается в жалобе, не содержит сведений о соблюдении требований к работам на территории исторического поселения.
Отдельная претензия касается начальной цены контракта. Она составляет 19,99 млн руб. — на 10 тыс. руб. меньше порога в 20 млн руб. Заявитель считает, что таким образом заказчик избежал применения дополнительных требований к опыту участников закупки. По мнению компании, с учетом фактического характера работ к подрядчикам также следовало предъявить требования о членстве в саморегулируемой организации.
В жалобе ООО «Ангел» просит признать действия заказчика незаконными, обязать его изменить документацию и провести закупку с учетом требований к строительным работам. Если нарушения нельзя устранить внесением изменений, заявитель предлагает отменить извещение и провести процедуру заново.
Это уже вторая попытка установить фонтаны в исторической части Ростова Великого. В августе МБУ «Центр архитектуры и градостроительства» заключило контракт с ООО «Имэкс-А» на поставку двух фонтанов стоимостью 24,8 млн руб. По данным жалобы, заказчик расторг контракт 26 августа — через 12 дней после заключения. Заявитель связывает этот случай с тем, что фактический объем работ требовал строительной документации и квалификации, не предусмотренных закупкой как поставкой товара.