Установку сухого фонтана в Ростове Великом обжаловали в УФАС

Компания также указывает на отсутствие в документации проектных решений, смет и ведомостей объемов работ. По мнению заявителя, из-за этого участники не могут достоверно оценить состав и стоимость работ. Кроме того, ООО «Ангел» обращает внимание на то, что объект находится в исторической части Ростова Великого, а документация, как утверждается в жалобе, не содержит сведений о соблюдении требований к работам на территории исторического поселения.