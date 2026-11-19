Здание на улице Труда было построено в 1972 году, с 1974 года в нем размещался ЦНТИ, курировавший патенты и технические разработки. В 1990-е годы площади сдавались под коммерческие выставки, а с 2009 года объект находился в структуре имущества Минэнерго РФ.