Этаж челябинского ЦНТИ за 59,8 млн рублей приобрел производитель радиотехники
В собственность компании переходит 2,5 тыс. кв. м помещений
В Челябинске часть здания бывшего Центра научно-технической информации (ЦНТИ) по улице Труда, 157 продали на аукционе за 59,8 млн руб. Победителем торгов признано местное ООО Научно-производственное объединение «Радиотехнические системы», ставшее единственным участником процедуры.
Продажа состоялась по начальной цене лота, внесенный задаток составил почти 6 млн руб. В собственность НПО «РТС» переходит 2,5 тыс. кв. м помещений. Общая площадь П-образного комплекса превышает 8 тыс. кв. м — не вошедшие в лот площади ранее были переданы Судебному департаменту в Челябинской области.
Покупатель — ООО НПО «РТС» — работает в Челябинске с мая 2003 года. Предприятие специализируется на разработке и серийном производстве радиолокационного и радионавигационного оборудования для аэропортов России и зарубежья. За время работы компания заключила 135 госконтрактов на общую сумму 500 млн руб.
Здание на улице Труда было построено в 1972 году, с 1974 года в нем размещался ЦНТИ, курировавший патенты и технические разработки. В 1990-е годы площади сдавались под коммерческие выставки, а с 2009 года объект находился в структуре имущества Минэнерго РФ.
Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», различные коммерческие арендаторы занимали большую часть площадей и в начале нынешнего года, при этом формально помещения находились под управлением регионального филиала Российского энергетического агентства.