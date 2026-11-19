Речные «Валдаи» завершат навигацию на Дону 22 ноября
Пассажирские перевозки на скоростных судах «Валдай 45Р» в Ростовской области приостановят до следующей весны. Последние рейсы сезона запланированы на 22 ноября. Об этом сообщили в судоходной пассажирской компании «Дон».
После завершения навигации суда отправят на зимнее хранение. В этот период их будут обслуживать и готовить к следующему сезону.
В 2026 году пассажирская навигация на Дону открылась 3 апреля. Первый рейс «Валдая 45Р» отправился из Ростова-на-Дону в станицу Старочеркасскую. Сезон начался примерно на полторы недели раньше предыдущего благодаря благоприятной гидрологической обстановке.
В течение сезона суда связывали Ростов с Азовом, Старочеркасской и населенными пунктами выше по Дону.
По данным СПК «Дон», следующий навигационный сезон ожидается в апреле 2027 года.