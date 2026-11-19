Средства ПВО сбили 53 беспилотника над Доном и регионами России
В Ростовской области в ночь на 19 ноября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотники. Всего за ночь над десятью регионами России и Татарстаном сбили 53 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Беспилотники самолетного типа перехватывали с 20:00 18 ноября до 8:00 19 ноября. Помимо Ростовской области, БПЛА уничтожили над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями, а также над Татарстаном.