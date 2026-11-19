Полномочия вице-премьера Башкирии Азамата Абдрахманова передали Рустему Газизову
Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в распоряжение о назначении вице-премьера — руководителя аппарата правительства региона Азамата Абдрахманова ответственным за реализацию мероприятий специального инфраструктурного проекта — участие Башкирии в восстановлении новых регионов России — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Теперь полномочия господина Абдрахманова могут быть возложены на вице-премьера Рустема Газизова.
Господин Газизов, курирующий в региональном кабмине строительство, ЖКХ и транспорт, будет отвечать за специальный инфраструктурный проект в отсутствие Азамата Абдрахманова.
Как сообщал «Ъ-Уфа», в августе ответственность за реализацию специального инфраструктурного проекта на время отсутствия Азамата Абдрахманова была возложена на еще одного вице-премьера Алексея Касьянова. Ранее руководителя аппарата кабмина исключили из межведомственной комиссии по вопросам недропользования.
В середине мая интернет-портал «Пруфы» сообщал, что Азамат Абдрахманов подписал годовой контракт с беспилотными войсками. В пресс-службе правительства Башкирии «Ъ-Уфа» тогда заявили, что не располагают сведениями об этом.