Как сообщал «Ъ-Уфа», в августе ответственность за реализацию специального инфраструктурного проекта на время отсутствия Азамата Абдрахманова была возложена на еще одного вице-премьера Алексея Касьянова. Ранее руководителя аппарата кабмина исключили из межведомственной комиссии по вопросам недропользования.