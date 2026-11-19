В договоре была предусмотрена пеня, размер которой зависел от продолжительности просрочки и составлял от 0,1% до 0,15% суммы инвестиционного взноса за каждый день. Первоначально начисленная неустойка достигла 101,3 млн руб. В мае 2025 года стороны договорились о ее снижении: застройщик должен был выплатить инвестору 55 млн руб. до конца июля 2025 года. Однако обязательство исполнено не было, и инвестор обратился в суд.