Ростовский застройщик заплатит 36 млн рублей за задержку передачи МКД
Арбитражный суд Ростовской области обязал ООО «Софт-недвижимость» выплатить ООО «Наша Марка» почти 36 млн руб. неустойки за нарушение сроков передачи объекта по инвестиционному договору. Суд отклонил просьбу застройщика снизить сумму взыскания, посчитав ее соразмерной последствиям нарушения. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Согласно решению суда, компании заключили инвестиционный договор в октябре 2019 года. «Софт-недвижимость» должна была построить многоквартирный дом и передать инвестору объект не позднее 31 декабря 2023 года. Фактически передача состоялась 18 февраля 2025 года — более чем через год после установленного срока.
В договоре была предусмотрена пеня, размер которой зависел от продолжительности просрочки и составлял от 0,1% до 0,15% суммы инвестиционного взноса за каждый день. Первоначально начисленная неустойка достигла 101,3 млн руб. В мае 2025 года стороны договорились о ее снижении: застройщик должен был выплатить инвестору 55 млн руб. до конца июля 2025 года. Однако обязательство исполнено не было, и инвестор обратился в суд.
В ходе разбирательства «Наша Марка» уменьшила исковые требования с 50,8 млн до 36 млн руб., рассчитав пеню за период с 10 января 2023 года по 18 февраля 2025 года по минимальной договорной ставке — 0,1% в день. Суд удовлетворил уточненные требования в полном объеме. С ответчика также взыскано 584,9 тыс. руб. госпошлины.
Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Наша Марка» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 26 ноября 1999 года. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Учредитель и директор — Александр Перельман. Уставный капитал — 25 тыс. руб. По итогам 2025 года выручка компании выросла до 90 млн руб., чистый убыток составил 468 млн руб.
ООО «Специализированный застройщик «Софт-недвижимость» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 6 июля 2005 года. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Учредитель и директор — Александр Перельман. Уставный капитал — 10,8 тыс. руб. По итогам 2025 года выручка выросла до 449,8 млн руб., а чистая прибыль — до 59 млн руб.