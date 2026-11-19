Имущество ростовской «Новой Земли» выставили на повторные торги за 106 млн рублей
Имущество ростовского ООО «Новая Земля», находящегося в процедуре банкротства, выставили на торги с начальной стоимостью 106,6 млн руб. В состав активов вошли производственный комплекс в Константиновске, инженерная инфраструктура в Семикаракорском районе и оборудование для переработки и упаковки овощей. Соответствующая информация содержится в ЕФРСБ.
Согласно опубликованному сообщению конкурсного управляющего, на продажу выставлено 18 лотов. Самый дорогой из них — имущественный комплекс на ул. Заводской в Константиновске стоимостью 92,9 млн руб. Он включает 11 нежилых зданий общей площадью около 11 тыс. кв. м, а также право аренды земельного участка площадью 3,46 га. Договор аренды действует до сентября 2060 года.
Еще один крупный лот оценен в 8,1 млн руб. В него входят полиэтиленовые водоводы, насосная станция и фильтровальная установка, расположенные в Семикаракорском районе.
Остальные 16 лотов представлены оборудованием, в том числе промышленной мясорубкой, машинами для очистки и фасовки овощей, производственными линиями, транспортерами и дозаторами. Их начальная стоимость варьируется от 162,9 тыс. до 752,4 тыс. руб.
Торги пройдут в форме публичного предложения на электронной площадке «МЭТС». Прием заявок продлится с 23 ноября 2026 года по 6 февраля 2027 года. Начальная цена будет снижаться на 5% каждые пять календарных дней. Минимальная цена продажи составит 30% от первоначальной стоимости каждого лота.
В январе 2026 года Арбитражный суд Ростовской области признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Новая Земля» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 10 апреля 2018 года. Основной вид деятельности — выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Учредителем компании является Сергей Евтухов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По данным бухгалтерской отчетности за 2024 год, выручка общества составила 742,2 млн руб., чистая прибыль — 186,7 млн руб.