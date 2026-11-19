Согласно опубликованному сообщению конкурсного управляющего, на продажу выставлено 18 лотов. Самый дорогой из них — имущественный комплекс на ул. Заводской в Константиновске стоимостью 92,9 млн руб. Он включает 11 нежилых зданий общей площадью около 11 тыс. кв. м, а также право аренды земельного участка площадью 3,46 га. Договор аренды действует до сентября 2060 года.