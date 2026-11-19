Отдельную статистику по коррупции МВД приводило по итогам 2025 года. Тогда в Ростовской области зарегистрировали 565 коррупционных преступлений — на 22,8% больше, чем в 2024 году. К уголовной ответственности привлекли 119 человек. Начальник ГУ МВД Александр Речицкий также сообщал о 194 эпизодах получения взяток. Число фактов дачи взяток выросло на 77%, посредничества — на 78%; средний размер взятки увеличился более чем вдвое, до 1,226 млн руб. Эти данные приводит региональный главк МВД в итогах работы за 2025 год.