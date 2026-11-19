Ущерб от экономических преступлений на Дону превысил 6,5 млрд рублей
Это на 44,7% больше показателя аналогичного периода 2025 года
За январь—октябрь 2026 года материальный ущерб от преступлений экономической направленности в Ростовской области превысил 6,5 млрд руб. Это на 44,7% больше, чем за те же месяцы 2025 года, когда показатель составлял 4,5 млрд руб., сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
За десять месяцев полиция зарегистрировала в области около 3,7 тыс. преступлений экономической направленности — на 4,8% больше год к году. Их доля составила 11,6% от общего числа зарегистрированных преступлений в регионе. В МВД объяснили прирост «положительной динамикой работы правоохранительных органов по выявлению преступлений». Таким образом, опубликованные цифры отражают выявленные и зарегистрированные деяния, а сами по себе не показывают, насколько изменилась фактическая распространенность преступлений.
В качестве примера крупной взятки в региональном главке привели дело о получении должностным лицом 4,9 млн руб. В сообщении МВД не назвало фигуранта, ведомство, где он работал, предполагаемый способ передачи денег и процессуальный статус дела.
Отдельную статистику по коррупции МВД приводило по итогам 2025 года. Тогда в Ростовской области зарегистрировали 565 коррупционных преступлений — на 22,8% больше, чем в 2024 году. К уголовной ответственности привлекли 119 человек. Начальник ГУ МВД Александр Речицкий также сообщал о 194 эпизодах получения взяток. Число фактов дачи взяток выросло на 77%, посредничества — на 78%; средний размер взятки увеличился более чем вдвое, до 1,226 млн руб. Эти данные приводит региональный главк МВД в итогах работы за 2025 год.
Полиция задокументировала 871 преступление коррупционной направленности, на 15,5% больше, чем годом ранее. По данным МВД, 565 эпизодов составляли 65% всех выявленных таких деяний в области. Эти показатели описывают разные совокупности: 565 — преступления, задокументированные полицией, а 871 — общий массив выявленных коррупционных деяний, включающий работу правоохранительных органов региона.