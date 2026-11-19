На полигоне ТБО в Зернограде продолжают ликвидировать очаги тления
В Зернограде продолжают работать над ликвидацией последствий возгорания отходов на местном полигоне ТБО. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Открытого огня на его территории сейчас не фиксируется — наблюдается лишь отдельное тление, очаги локализуют специалисты.
Работы осложняют погодные условия: порывистый ветер, осадки, которые размывают грунт и мешают проезду спецтехники. Планируемый срок завершения работ пока уточняется.