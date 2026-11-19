В городах, где запланированы остановки более чем на три часа, можно будет зайти в украшенный поезд. Будут открыты вагон Снежной королевы с зеркальным и тронным залами, вагон-лавка с сувенирами и вагон-ресторан с блюдами северной кухни. Также можно будет сфотографироваться в новогоднем фотокупе, кабине паровоза и отправить письмо через почту Деда Мороза. По заранее купленным билетам будут доступны вагон «Сказочная деревня», вагон-приемная Деда Мороза и представление в вагоне «Кукольный театр».