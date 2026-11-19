Поезд Деда Мороза приедет в города регионов Урала в ноябре и начале декабря
Города регионов Уральского федерального округа (УрФО) традиционно посетит поезд Деда Мороза на паровозной тяге — в этом году остановки запланированы на ноябрь и начало декабря, следует из информации пресс-службы Свердловской железной дороги (СвЖД).
Поезд начал путь в Великом Устюге 8 ноября, из уральских городов 11 ноября уже посетил Лабытнанги (ЯНАО). Следующими остановками на Урале станут следующие города:
Свердловская область: Серов (21 ноября), Екатеринбург (4 декабря);
ХМАО-Югра: Нягань (22 ноября), Югорск (23 ноября), Нижневартовск (2 декабря);
Тюменская область: Тюмень (24 ноября), Тобольск (3 декабря);
ЯНАО: Новый Уренгой (30 ноября), Губкинский и Ноябрьск (1 декабря).
После Екатеринбурга поезд отправится в Курганскую и Челябинскую области. Общий маршрут протяженностью около 24 тыс. км охватывает более 60 городов — от Крайнего Севера до Сибири и Центральной России. На вокзалах будет проходить анимационная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и их сказочных помощников.
В городах, где запланированы остановки более чем на три часа, можно будет зайти в украшенный поезд. Будут открыты вагон Снежной королевы с зеркальным и тронным залами, вагон-лавка с сувенирами и вагон-ресторан с блюдами северной кухни. Также можно будет сфотографироваться в новогоднем фотокупе, кабине паровоза и отправить письмо через почту Деда Мороза. По заранее купленным билетам будут доступны вагон «Сказочная деревня», вагон-приемная Деда Мороза и представление в вагоне «Кукольный театр».