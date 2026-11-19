Казначейство закупит для Ростовской области ловушки для отлова сельхозвредителей
ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» объявило закупку феромонных ловушек и диспенсеров для Ростовской области на общую сумму 3,46 млн руб. Прием заявок от поставщиков открыт до 26 ноября 2026 года.
Ловушки предназначены для мониторинга и отлова более чем 20 видов сельскохозяйственных и карантинных вредителей — различных совок и плодожорок, а также американской белой бабочки, западного кукурузного жука, капрового жука и картофельной моли. Наибольшие объемы закупки приходятся на средства против капрового жука и южноамериканской томатной моли — именно эти вредители представляют наибольшую угрозу аграрному сектору региона.
Товар поставят в Ростов-на-Дону по адресу улица Малюгина, 214а, в период с 12 января по 27 февраля 2027 года. Техническое задание подробно оговаривает характеристики продукции — размеры, материалы, условия хранения — для максимальной эффективности будущих закупок.