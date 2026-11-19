Ловушки предназначены для мониторинга и отлова более чем 20 видов сельскохозяйственных и карантинных вредителей — различных совок и плодожорок, а также американской белой бабочки, западного кукурузного жука, капрового жука и картофельной моли. Наибольшие объемы закупки приходятся на средства против капрового жука и южноамериканской томатной моли — именно эти вредители представляют наибольшую угрозу аграрному сектору региона.