«Ситуация находится на контроле у администрации университета: данные о возможных угрозах переданы в правоохранительные органы, университет оказывает им содействие. При наличии угроз или давления просим обращаться в администрацию вуза — будет оказана необходимая поддержка», — говорится в сообщении.