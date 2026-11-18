В ЮФУ прокомментировали информацию о скрытых камерах в женских туалетах
В Южном федеральном университете прокомментировали информацию о скрытых камерах в женских уборных. Сообщение опубликовала пресс-служба вуза.
По словам представителей университета, скрытых камер и иных устройств съемки в санитарных помещениях не обнаружено.
«Ситуация находится на контроле у администрации университета: данные о возможных угрозах переданы в правоохранительные органы, университет оказывает им содействие. При наличии угроз или давления просим обращаться в администрацию вуза — будет оказана необходимая поддержка», — говорится в сообщении.
Кроме того, в университете попросили не распространять непроверенные сведения, так как в материалах могут фигурировать несовершеннолетние.
Ранее в СМИ появилась информация о видеозаписях, которые были сделаны в женских туалетах разных структурных подразделений вуза. Отмечалось, что неизвестные распространяли видеоматериалы со скрытых камер через боты, а также могли шантажировать потерпевших.