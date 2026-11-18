В ведомстве напомнили, что к группе риска тяжелого течения гриппа относятся беременные женщины, особенно во втором и третьем триместрах. При появлении симптомов заболевания им рекомендуют незамедлительно обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.