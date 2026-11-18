На Дону заболеваемость ОРВИ и гриппом остается ниже эпидпорога
В Ростовской области уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом не превысил эпидемических пороговых значений. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора по итогам еженедельного мониторинга.
По данным ведомства, в структуре циркулирующих вирусов преобладают возбудители негриппозной этиологии: аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и респираторно-синцитиальный вирус.
Прививки от гриппа в регионе, как отмечается, получили около 1,2 млн человек. По данным Роспотребнадзора, у привитых не зарегистрировано неблагоприятных реакций или осложнений после вакцинации.
В ведомстве напомнили, что к группе риска тяжелого течения гриппа относятся беременные женщины, особенно во втором и третьем триместрах. При появлении симптомов заболевания им рекомендуют незамедлительно обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.
Основным путем передачи вируса остается воздушно-капельный. Наиболее заразен заболевший в первые три-четыре дня, однако выделение вируса возможно в течение всего периода болезни.