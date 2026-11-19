Споры о невозможности совместного проживания уже доходили до Верховного суда РФ. В марте 2026 года он отменил решения трех судебных инстанций по делу девушки из Выборгского района Петербурга, добивавшейся предоставления отдельного жилья. Ей принадлежала половина двухкомнатной квартиры площадью 47,7 кв. м, второй половиной владела ее мать, лишенная родительских прав. Представители девушки ссылались на конфликтные отношения с матерью и злоупотребление последней алкоголем. Районная администрация отказалась включить заявительницу в список подлежащих обеспечению жильем, а нижестоящие суды сочли отказ обоснованным, в том числе из-за достаточной площади квартиры. Верховный суд указал, что обстоятельства, препятствующие совместному проживанию, не были должным образом исследованы, и направил дело на новое рассмотрение.