Алкоголики могут улучшить положение сирот
В Петербурге предлагают изменить условия предоставления жилья детям, оставшимся без попечения родителей
В Санкт-Петербурге предлагают расширить основания для предоставления отдельного жилья детям-сиротам, проживающим в одной квартире с людьми, страдающими алкоголизмом или другими зависимостями. Законодательное собрание в первом чтении одобрило поправки, позволяющие признавать такое совместное проживание невозможным независимо от указания на хронический характер алкоголизма. Сейчас городское законодательство предусматривает такую возможность в случае хронического алкоголизма или наркомании. При этом аналогичные изменения коснутся домов системы социального обслуживания, где ограничения на предоставление жилья людям с зависимостями, напротив, расширятся. Это вызвало разногласия среди депутатов.
Законопроект внесли депутаты Всеволод Беликов, Александр Ржаненков, Константин Чебыкин и Денис Четырбок. Они предлагают изменить две статьи городского закона о специализированном жилищном фонде. В частности, из перечня обстоятельств, при которых проживание сирот в ранее занимаемых квартирах признается невозможным, исключат слово «хронический» применительно к алкоголизму. Кроме того, перечень заболеваний дополнится токсикоманией. При наличии предусмотренных законом оснований сироты смогут претендовать на отдельные квартиры из специализированного жилищного фонда города.
Поправки также затронут граждан, проживающих в домах системы социального обслуживания. Сейчас закон запрещает предоставлять помещения в таких домах людям, страдающим хроническим алкоголизмом или наркоманией, тяжелыми психическими расстройствами, открытой формой туберкулеза и некоторыми другими заболеваниями. Депутаты предлагают дополнить перечень токсикоманией и отказаться от указания на хронический характер алкоголизма.
Именно эти положения вызвали вопросы при обсуждении инициативы в ЗакСе. Депутат Наталия Астахова («Единая Россия») выступила против исключения слова «хронический». По ее мнению, законодательство должно оперировать четкими медицинскими диагнозами, иначе новые ограничения могут применяться слишком широко. Парламентарий признала, что поправки улучшат положение сирот, однако сочла их чрезмерно жесткими по отношению к пожилым гражданам, проживающим в учреждениях социального обслуживания.
Авторы инициативы объясняют необходимость поправок созданием дополнительных гарантий жилищных прав детей-сирот.
В пояснительной записке они ссылаются на постановление правительства РФ от 2013 года, определяющее заболевания, при которых граждане не могут усыновлять детей или принимать их под опеку. В этом перечне указаны наркомания, токсикомания и алкоголизм — без уточнения о хроническом характере заболевания. Аналогичную формулировку парламентарии предлагают закрепить в городском жилищном законодательстве.
Действующее законодательство позволяет детям-сиротам получить отдельное жилье, даже если они уже владеют квартирой или имеют право пользоваться ею. Для этого необходимо признать проживание в прежнем помещении невозможным. Среди оснований — непригодность жилья, недостаточная площадь, а также проживание в нем некоторых категорий граждан, в том числе родителей, лишенных родительских прав, при соблюдении предусмотренных законом условий. Соответствующее решение принимается на основании заявления и подтверждающих документов. После включения в список подлежащих обеспечению жильем сиротам предоставляют отдельные квартиры по договорам найма специализированных жилых помещений.
Споры о невозможности совместного проживания уже доходили до Верховного суда РФ. В марте 2026 года он отменил решения трех судебных инстанций по делу девушки из Выборгского района Петербурга, добивавшейся предоставления отдельного жилья. Ей принадлежала половина двухкомнатной квартиры площадью 47,7 кв. м, второй половиной владела ее мать, лишенная родительских прав. Представители девушки ссылались на конфликтные отношения с матерью и злоупотребление последней алкоголем. Районная администрация отказалась включить заявительницу в список подлежащих обеспечению жильем, а нижестоящие суды сочли отказ обоснованным, в том числе из-за достаточной площади квартиры. Верховный суд указал, что обстоятельства, препятствующие совместному проживанию, не были должным образом исследованы, и направил дело на новое рассмотрение.
По данным жилищного комитета Петербурга, на 1 января 2026 года в городском списке подлежащих обеспечению жильем находились 1530 детей-сирот и лиц из их числа, в том числе 586 человек старше 18 лет. За 2025 год город обеспечил жильем 564 человека. К концу сентября 2026 года квартиры получили еще 420 сирот, что составляет 70% годового плана. Отдельные данные о числе получателей квартир из-за алкогольной или наркотической зависимости других жильцов комитет в открытой статистике не приводит. Неизвестно также, сколько дополнительных заявителей смогут воспользоваться предлагаемыми поправками.
Законопроект был подготовлен еще в 2025 году. В октябре того же года юридическое управление ЗакСа заключило, что документ не противоречит действующему законодательству и не содержит коррупциогенных факторов. В ноябре 2025 года комитет по законодательству рекомендовал принять его в первом чтении, однако до рассмотрения на пленарном заседании документ дошел лишь год спустя.