В Таганроге службы перевели в режим повышенной готовности из-за шторма
Службы Таганрога переведены в режим повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные последствия непогоды. Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.
По прогнозу регионального ГУ МЧС, до конца дня 18 ноября и в течение 19 ноября на территории Ростовской области, включая Таганрог, ожидаются сильный дождь и ветер скоростью 6–13 м/с с порывами до 18 м/с.
Жителям рекомендуют учитывать прогноз при планировании поездок и работ на открытом воздухе. Власти советуют не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, которые может повалить ветер, а во время грозы держаться подальше от деревьев и линий электропередачи.
При экстренных ситуациях следует звонить по номеру 112.