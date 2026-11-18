Жителям рекомендуют учитывать прогноз при планировании поездок и работ на открытом воздухе. Власти советуют не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, которые может повалить ветер, а во время грозы держаться подальше от деревьев и линий электропередачи.