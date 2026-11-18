Сообщение о пожаре поступило на диспетчерский пульт в 14:20. К тушению привлекли 16 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. В 15:50 возгорание локализовали, полностью ликвидировать пожар удалось в 18:42. Площадь возгорания составила 500 кв. м. Погибших и пострадавших, как отмечается, нет.