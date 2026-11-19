Документы рисуют отъезд совсем не таким, как школьная легенда. 7 декабря 1730 года в Холмогорской воеводской канцелярии Ломоносов получил официальный паспорт: «отпущен к Москве и к морю до сентября предбудущего 1731 года», а земляк Иван Банев расписался за него в подушных деньгах. Правда, после этого он все же числился «в бегах» — подать за него платила вся Куростровская община, так что тайна все-таки была, только в другом: по всей видимости, отец знал не всё. По семейному преданию, записанному позже мемуаристом Якобом Штелиным, юноша надел две рубашки и нагольный тулуп, взял «любезные свои книги» — «Грамматику» Смотрицкого и «Арифметику» Магницкого — и втайне ночью погнался за рыбным обозом. Как именно все было, вероятно, уже не узнать: рассказ о бегстве Штелин записал со слов самого Ломоносова 30 лет спустя, а позже биографы приукрасили его до романтической сцены. Но ядро — обоз, голод и три недели пути — достоверно.