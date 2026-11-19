Жизнь как полотно мозаики
315 лет Михаилу Ломоносову
19 ноября 1711 года под Холмогорами родился Михаил Васильевич Ломоносов, и судьба его сложилась как мозаика или пазл — из отдельных кусочков: бегство из дома, драка с тремя матросами, побег из прусской крепости, смерть друга под ударом молнии. Записки Якоба Штелина и документы эпохи донесли до нас живого Ломоносова: дерзкого, сильного и отчаянного. И словно совсем не похожего на хрестоматийный портрет в парике.
Зимой 1730 года девятнадцатилетний сын поморского крестьянина решил уходить учиться. Он уже знал, что в Холмогорах ему не выучиться: указ 1728 года запрещал принимать в академию детей крестьян, записанных в подушный оклад, а светских школ в провинции тогда просто не было. Отец, по свидетельствам, собирался женить сына и уже присмотрел невесту в Коле — к затее с книгами Василий Дорофеевич относился без восторга, а мачеха ненавидела самую страсть пасынка к чтению.
Документы рисуют отъезд совсем не таким, как школьная легенда. 7 декабря 1730 года в Холмогорской воеводской канцелярии Ломоносов получил официальный паспорт: «отпущен к Москве и к морю до сентября предбудущего 1731 года», а земляк Иван Банев расписался за него в подушных деньгах. Правда, после этого он все же числился «в бегах» — подать за него платила вся Куростровская община, так что тайна все-таки была, только в другом: по всей видимости, отец знал не всё. По семейному преданию, записанному позже мемуаристом Якобом Штелиным, юноша надел две рубашки и нагольный тулуп, взял «любезные свои книги» — «Грамматику» Смотрицкого и «Арифметику» Магницкого — и втайне ночью погнался за рыбным обозом. Как именно все было, вероятно, уже не узнать: рассказ о бегстве Штелин записал со слов самого Ломоносова 30 лет спустя, а позже биографы приукрасили его до романтической сцены. Но ядро — обоз, голод и три недели пути — достоверно.
Сам Штелин описывает бегство так: обозный приказчик не хотел брать незнакомого юношу, «но он просил со слезами дать ему случай взглянуть на Москву». До Москвы добирались три недели — и в основном ехали, а не шли: пешком, по расчетам историков, Ломоносов прошел лишь часть пути.
В Москве у него не было ни души знакомых. Первую ночь он спал на возу — «в обшевнях у рыбного ряда». Утром проснулся раньше всех и, по записи мемуариста, «овладела душою его скорбь; начал горько плакать; пал на колени, обратил глаза к ближней церкви и молил усердно Бога, чтобы его призрел и помиловал». Помощь пришла от земляка: в рыбный ряд за покупками пришел господский приказчик, узнал в юноше сына Василия Дорофеева и, узнав о его намерении учиться, приютил у себя — «отвел для житья угол между слугами того дома».
Чтобы поступить в Славяно-греко-латинскую академию при Заиконоспасском монастыре, Ломоносову пришлось скрыть свое происхождение: он назвался сыном холмогорского дворянина. Некоторые исследователи считают, что руководство академии догадывалось о правде и закрывало на это глаза. Через три года подлог все-таки вскрылся: назвавшись сыном священника ради места в Оренбургской экспедиции, Ломоносов под страхом наказания признался, что он крестьянский сын, а «обман учинил с простоты своей». Последствий это не имело никаких — в 1735 году академия отправила его в Петербург в числе двенадцати лучших учеников.
В академии его, несмотря на взрослые лета, посадили за одну парту с девятилетними детьми: латыни он не знал. Жил он на один алтын в день — три копейки, из которых, по его собственному письму, «нельзя было иметь на пропитание в день больше как на денежку хлеба и на денежку квасу». Насмешек младших одноклассников он не забыл и много лет спустя. Зато за пять лет прошел курс, на который обычно уходило семь-восемь лет,— и освоил латынь с греческим.
Три матроса и одна казарма
В начале мая 1740 года студент Ломоносов, оставив некоторые книги товарищам и захватив с собой небольшие пробирные весы с гирьками, навсегда покинул германский Фрайберг, где учился горному делу. Он рассчитывал через русского посланника добраться до России, но в Лейпциге его не застал и двинулся морем через Голландию. В тот же месяц он успел обвенчаться в Марбурге с Елизаветой Цильх.
По дороге, неподалеку от Дюссельдорфа, его обманом завербовали прусские вербовщики — пригласили отужинать, напоили до беспамятства, а утром объявили, что он добровольно записался в рейтары (тяжелая кавалерия.— «Ъ Северо-Запад»). Штелин передает с его слов: «Под стражей вместе с другими рекрутами его отвезли в крепость Везель. Бежать было мудрено. За дезертирство из прусской гвардии полагались страшные кары». Прослужил он несколько недель — и все они прошли в размышлениях о побеге.
Однажды ночью, когда солдаты спали, Ломоносов бежал. Ему пришлось спуститься с вала, бесшумно переплыть крепостные рвы и перелезть через частокол; вслед раздался пушечный выстрел — сигнал погони. Ломоносов укрылся в лесу у вестфальской границы, а поутру высушил платье и лесными тропами, выдавая себя за саксонского студента, добрался до Амстердама. Там искал случая попасть на русское судно, но встреченные архангельские купцы отсоветовали возвращаться без приказания Академии наук — «изобразили без счета опасностей и злосчастий». Он повернул назад, в Марбург, и только в мае 1741 года отплыл из Любека в Петербург.
У будущего выдающегося ученого не было никакого трепета перед обстоятельствами: попал — значит, выберется. Тот же характер виден и в истории, которую Штелин записал уже о петербургских годах. Однажды вечером на Васильевском острове из кустов выскочили трое матросов — и Ломоносов разбил их поодиночке. Одного из них он повалил и потребовал объяснений. Узнав, что хотели «только его ограбить», вскричал: «А, каналья, так я же тебя ограблю!» — заставил снять куртку, камзол и штаны, связать все узлом его собственным поясом и ушел домой «со своими трофеями, как с завоеванною добычею».
«Я столько же смыслю, и я — природный русский притом!»
У возвращения из Германии был двойной эффект: Ломоносов получил кафедру… и врагов. Тогда управлял Академией советник канцелярии Иван Шумахер: он вербовал профессоров в Германии, держал в руках деньги и печать, и почти все, что происходило в академических стенах, звучало на чужих языках. «Петр повелел учредить Академию не для одних чужестранных, но паче для своих подданных»,— говорилось в доношении 1742 года, написанном в основном рукой Ломоносова.
Развязка наступила 26 апреля (7 мая) 1743 года — и сохранилась в протоколе следственной комиссии. «Напившись пьян», Ломоносов пришел в зал, где заседали профессоры, прошел мимо стола не поздоровавшись и не сняв шляпы, выругал профессора Винсгейма, с которым делил кафедру физики, а затем показал всем «крайне поносный знак (кукиш) самым подлым и бесстыдным образом», назвал профессоров плутами, а Шумахера — вором. В протоколе осталась фраза, из которой выросла вся легенда: «Я столько же смыслю, и я — природный русский притом!»
Его взяли под стражу на семь с половиной месяцев. Комиссия постановила по закону о «дерзостных словах» смертную казнь, «в крайнем случае» — плети; императрица Елизавета Петровна отменила наказание, но предупредила: ежели «и впредь в таковых предерзостях явится», поступят с ним «по указам неотменно». Извиняться перед профессорами его заставили — и текст извинения составил сам Герхард Миллер, будущий главный научный противник. Ломоносов воевал не с немцами, а с положением дел: Шумахер, которого он десятилетиями называл вором, в 1736 году сам отобрал его в тройку студентов на заграничную командировку, а в 1745-м устроил так, что Академии пришлось признать его профессором. Советская историография выпрямит эту историю в сюжет «русский гений против иноземного засилья», но реальность была многослойнее: Ломоносов воевал с системой, в которой русские в собственной академии были гостями.
Зато программа у него была. Учить на русском языке, набирать студентов из русских, не выписывать готовых профессоров за границей. И — написать оду, где все это уместится в строку, которую запомнит любой школьник: «Что может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать». Результаты появились: в 1755 году по проекту Ломоносова и Шувалова открылся Московский университет.
Молния, которая убила друга
С 1743 года Ломоносов вместе с академиком Георгом Рихманом изучал электрические явления в атмосфере. Для измерения степени наэлектризованности воздуха использовалась так называемая «громовая машина» — железный прут на крыше, соединенный проводом с электрометром в комнате. Прибор принципиально не заземлялся: иначе заряд стекал бы в землю и измерить его было бы нельзя. Так что это был не громоотвод, а, как писали позже, «молниепровод».
26 июля (6 августа по новому стилю) 1753 года они оба были на заседании Академии наук, где решался вопрос об их докладах по атмосферному электричеству, назначенных на 5 сентября. Около полудня над Петербургом поднялась большая грозовая туча — и оба попросили отпустить их домой, каждый к своему прибору. Рихман взял с собой академического гравера Соколова, чтобы тот зарисовал ход опыта.
Войдя в дом и приблизившись почти вплотную к прибору, Рихман был поражен разрядом. От линейки электрометра отделился «бело-голубой шар размером с кулак», который ударил его в лоб. Соколов, стоявший поодаль, получил несколько искровых разрядов, выскочил на улицу и поднял тревогу. Жена Рихмана пыталась привести мужа в чувство. Приехавший врач вернуть его к жизни не смог.
Ломоносов, приехавший в дом Рихмана, в тот же день написал Шувалову: «Что я ныне к Вашему Превосходительству пишу, за чудо почитайте, для того, что мертвые не пишут. Я не знаю еще… что господина профессора Рихмана громом убило в тех же точно обстоятельствах, в которых я был в то же самое время».
Он не отступил. Продолжил защищать научное изучение атмосферного электричества — и в «Слове о явлениях воздушных» выдвинул теорию его происхождения, показав тождество атмосферного электричества с искровым, получаемым от электростатической машины. Смерть товарища была прямым и страшным доказательством, насколько это опасно. Но он все равно пошел дальше.
Собственные Платоны и Невтоны
Если просто перечислить, что успел Ломоносов,— не поверишь, что это одна жизнь. Он обосновал атомно-молекулярное учение и сформулировал принцип сохранения материи и движения — за столетие до того, как эти идеи станут азбукой физики и химии. Он открыл атмосферу Венеры, наблюдая 26 мая 1761 года прохождение планеты по диску Солнца,— задолго до профессиональных астрономов Европы. Он предложил электрическую природу северного сияния и грозы — и исследовал ее на собственной «громовой машине», ценой, как мы знаем, друга.
Он построил первую в России химическую лабораторию и задал принцип «химии с физикою в соединении» — фактически впервые оформив физхимию как подход. Трактатом «О слоях земных» заложил русскую геологию, «Первыми основаниями металлургии или рудных дел» — русскую металлургию. Спроектировал плавание через Ледовитый океан — с картой, расчетами и пониманием того, что Россия на Севере больше, чем она уже знает. Сделал приборы сам: телескопы, солнечный микроскоп, барометры, насосы — и «аэродромическую машину» 1754 года, маленькую модель, в которой исследователи опознают предка вертолета.
Не забывал он и об искусстве с языком. Возродил цветное стекло и смальту, поставил фабрику в Усть-Рудице и вернул мозаику в русское искусство. Написал первую «Российскую грамматику», переделал стихосложение и задал теорию трех штилей, по которой затем строилась вся русская литература. Выиграл у Москвы право на университет — в том самом 1755 году, плюс создал гимназию при Академии, наконец-то взяв русских студентов. Спорил о варягах и написал «Древнюю Российскую историю» — защитив русскую историю от чужих интерпретаций, хотя бы и спорно. И занялся тем, что опередило время почти на полвека,— демографией и здравоохранением в трактате «О размножении и сохранении российского народа»: рождаемость, смертность, школы, приюты, порядок жизни.
И это не все: за кадром остались физика солей, метеорология, экономика, термины, которыми русская наука пользуется до сих пор. Такое перечисление само просится в мозаику: каждая строка — смальта, а вместе — та самая картина.
Миллион кусочков
К XVIII веку в России был утерян древний способ изготовления мозаик. Ломоносов заинтересовался возрождением забытого искусства — составлением картин из цветных стеклянных сплавов, смальт. В химической лаборатории он создал рецепты цветных стекол и скрепляющего раствора, разработал методы отливки и шлифовки смальты. По его инициативе в 1754 году была открыта фабрика цветного стекла в деревне Усть-Рудица под Петербургом.
В 1758 году он составил проект мозаичного монумента Петру I в Петропавловском соборе: двенадцать мозаичных панно на темы дел петровского царствования. Из задуманных двенадцати была закончена только одна — «Полтавская баталия». Работа над картиной шла около четырех лет; набор с семью помощниками занял период с 1762 по1764 год. Полотно почти 31 кв. м (4,8 на 6,4 м) состоит более чем из миллиона кубиков смальты, набранных на плоском медном подносе. Смальта — четырехгранные палочки толщиной от 1 до 6 мм и длиной около 5 см.
Это единственная законченная мозаика из двенадцати. Остальные так и остались замыслом.
Есть в этом что-то от всей его жизни, набранной, как и эта картина, из отдельных кусочков. Миллион кусочков, каждый из которых сам по себе ничего не значит, а вместе — баталия, история, империя. С 1925 года «Полтавская баталия» украшает парадную лестницу здания Академии наук на Университетской набережной в Санкт-Петербурге.