В Мясниковском районе чиновника оштрафовали за игнорирование обращения
В Мясниковском районе должностное лицо привлекли к административной ответственности за несвоевременный ответ на обращение местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Правоохранители установили, что житель района направил заявление в администрацию Петровского сельского поселения, однако в установленный законом срок ответ не получил. По постановлению прокуратуры должностному лицу назначили штраф в размере 5 тыс. руб. по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).
Отмечается, что прокуратура внесла представление, после рассмотрения которого все доводы заявителя были разрешены, а ответ направлен.