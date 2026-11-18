Правоохранители установили, что житель района направил заявление в администрацию Петровского сельского поселения, однако в установленный законом срок ответ не получил. По постановлению прокуратуры должностному лицу назначили штраф в размере 5 тыс. руб. по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).