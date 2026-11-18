Совет объединяет руководителей управляющих компаний научно-производственных центров (НПЦ) и служит площадкой для координации развития отрасли в регионах. В числе его задач — обмен опытом создания и работы НПЦ, согласование приоритетных направлений и подготовка предложений по совершенствованию законодательства.