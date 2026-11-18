Руководитель «Технопарка Санкт-Петербурга» возглавил совет центров компетенций в сфере БПЛА
Руководитель «Технопарка Санкт-Петербурга» Олег Якимов возглавил Совет научно-производственных центров испытаний и компетенций в области беспилотных систем. Об этом сообщил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.
Совет объединяет руководителей управляющих компаний научно-производственных центров (НПЦ) и служит площадкой для координации развития отрасли в регионах. В числе его задач — обмен опытом создания и работы НПЦ, согласование приоритетных направлений и подготовка предложений по совершенствованию законодательства.
Кроме того, совет будет содействовать локализации производства, кооперации предприятий и эффективному использованию лабораторно-исследовательской и летно-испытательной инфраструктуры.
По словам Александра Ситова, Санкт-Петербург стал одной из ключевых площадок реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы». По его оценке, в городе производят треть всех беспилотников страны.
«Технопарк Санкт-Петербурга» имеет статус научно-производственного центра испытаний и компетенций в области беспилотных авиационных систем. Сейчас среди его резидентов — 76 компаний: от стартапов до серийных производителей беспилотников.
Как отметил господин Ситов, опыт петербургского технопарка поможет ускорить внедрение беспилотных технологий в реальный сектор экономики и наладить обмен компетенциями между региональными центрами.