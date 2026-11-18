Поезд в Карелии врезался в выехавший на ж/д пути фургон
В Прионежском районе Карелии 18 ноября поезд столкнулся с фургоном Mercedes на железнодорожном переезде у поселка Ладва Ветка. В результате происшествия пассажирке автомобиля потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщили в МВД по Республике Карелия.
По предварительным данным полиции, за рулем фургона находился 71-летний мужчина. Он выехал на переезд, несмотря на запрещающий сигнал семафора. Водитель пояснил, что не услышал приближения поезда.
Состав в результате столкновения не получил повреждений и продолжил движение. Госавтоинспекция Прионежского района проводит проверку, обстоятельства ДТП устанавливаются.