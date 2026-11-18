В Прионежском районе Карелии 18 ноября поезд столкнулся с фургоном Mercedes на железнодорожном переезде у поселка Ладва Ветка. В результате происшествия пассажирке автомобиля потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщили в МВД по Республике Карелия.