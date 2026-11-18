Масштабные технические сбои в мире осенью 2026 года
8 сентября в Великобритании произошел сбой в системе управления воздушным движением, который привел к параличу авиасообщения по всей стране. Причиной стала программная ошибка в системе Национальной службы воздушного движения (NATS), управляющей воздушным пространством страны. В течение двух суток были отменены, задержаны или перенаправлены 2145 рейсов в Хитроу, Гатвике, Лондон-Сити и других аэропортах.
20 октября произошел крупный сбой в облачной платформе Google Cloud, который затронул множество сайтов и сервисов в США и Европе. Проблемы возникли в работе банков Lloyds Bank, HSBC, Halifax, а также Revolut. В Великобритании были сбои в работе судов, Королевской почты и системы Национальной службы здравоохранения. Сообщалось о проблемах с онлайн-банкингом в Германии. Причиной инцидента назывался сбой электропитания.
6 ноября в Японии произошел масштабный технический сбой в дата-центре, который привел к параличу 128 финансовых учреждений на западе страны. Пострадали 3430 банковских отделений. В течение нескольких часов не работали банкоматы и кассы, электронные переводы и онлайн банкинг были полностью недоступны. Инцидент стал одним из крупнейших сбоев в финансовом секторе за год. Версия кибератаки властями исключалась.