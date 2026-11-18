20 октября произошел крупный сбой в облачной платформе Google Cloud, который затронул множество сайтов и сервисов в США и Европе. Проблемы возникли в работе банков Lloyds Bank, HSBC, Halifax, а также Revolut. В Великобритании были сбои в работе судов, Королевской почты и системы Национальной службы здравоохранения. Сообщалось о проблемах с онлайн-банкингом в Германии. Причиной инцидента назывался сбой электропитания.