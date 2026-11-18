Затронет повестка и отставных судей. Предметом рассмотрения станут заключения по обращениям о прекращении их отставки. В частности, коллегии предстоит определить судьбу отставки судьи Таганрогского городского суда Алексея Васютченко: она может быть прекращена в связи с предположительным нарушением им установленных законом запретов и ограничений для судей.