ККС Ростовской области разберет дисциплинарное дело и три отставки
Квалификационная коллегия судей Ростовской области на ближайшем заседании рассмотрит серию кадровых и дисциплинарных решений. Повестка опубликована на сайте коллегии.
Коллегия изучит заключение комиссии по итогам проверки обращения о возможном нарушении судьей Арбитражного суда Ростовской области Ильей Меленчуком правил поведения — иными словами, решит вопрос о наличии дисциплинарного проступка.
Затронет повестка и отставных судей. Предметом рассмотрения станут заключения по обращениям о прекращении их отставки. В частности, коллегии предстоит определить судьбу отставки судьи Таганрогского городского суда Алексея Васютченко: она может быть прекращена в связи с предположительным нарушением им установленных законом запретов и ограничений для судей.
Добровольное заявление о прекращении отставки подал бывший мировой судья Неклиновского судебного района Дмитрий Бычихин — к дисциплинарным проступкам и иным нарушениям оно отношения не имеет.
Кроме того, коллегия рассмотрит заявления трех судей районных судов Ростова-на-Дону о прекращении полномочий: Ольги Довлекаевой (Советский районный суд), Елены Никоноровой (Первомайский районный суд) и Ларисы Захаренко (Ленинский районный суд). Все трое ушли из должности по собственному решению; заявления будут изучены по закону о статусе судей.