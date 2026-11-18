По версии следствия, в начале октября 2026 года фигурант узнал о проверочных мероприятиях в отношении своего родственника. Чтобы добиться их прекращения, он предложил сотруднику территориального отдела органов безопасности 700 тыс. руб. Передав деньги в Ростове-на-Дону, мужчина был задержан; ему предъявлено обвинение. Вину он признал.