Жителя Шахт подозревают в даче взятки сотруднику ФСБ
Возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя города Шахты Ростовской области, обвиняемого в даче взятки должностному лицу в крупном размере. Дело заведено следственным отделом по Ленинскому району Ростова-на-Дону на основании материалов регионального УФСБ, сообщили в следственном управлении СК по области.
По версии следствия, в начале октября 2026 года фигурант узнал о проверочных мероприятиях в отношении своего родственника. Чтобы добиться их прекращения, он предложил сотруднику территориального отдела органов безопасности 700 тыс. руб. Передав деньги в Ростове-на-Дону, мужчина был задержан; ему предъявлено обвинение. Вину он признал.
Дело расследуется по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере). По ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу.
На данный момент следствие проводит действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.