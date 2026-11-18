На юге Ростовской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена по южной части Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Кроме того, ракетная опасность объявлена в Таганроге, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Жителям региона рекомендовали проследовать в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Власти также призвали население сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в ночь на 18 ноября беспилотники уничтожены в Неклиновском и Каменском районах Ростовской области.