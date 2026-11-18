В прошлом сезоне 35-летний форвард провел в составе «железнодорожников» 84 матча, набрал 34 очка (18 шайб и 16 передач) и вместе с командой выиграл Кубок Гагарина. Всего на счету Байрона Фрэза 169 матчей в КХЛ и 75 очков (39 голов и 36 результативных передач).