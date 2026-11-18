В ярославский «Локомотив» возвращается канадский форвард Байрон Фрэз
Ярославский «Локомотив» заключил контракт до конца текущего сезона с канадским нападающим Байроном Фрэзом, который выступал за команду в двух предыдущих сезонах. О подписании соглашения сообщает Континентальная хоккейная лига (КХЛ).
В прошлом сезоне 35-летний форвард провел в составе «железнодорожников» 84 матча, набрал 34 очка (18 шайб и 16 передач) и вместе с командой выиграл Кубок Гагарина. Всего на счету Байрона Фрэза 169 матчей в КХЛ и 75 очков (39 голов и 36 результативных передач).
Фрэз присоединился к «Локомотиву» летом 2024 года. За время выступления в Ярославле он дважды становился обладателем Кубка Гагарина. Ожидается, что канадский нападающий присоединится к команде после декабрьской паузы в чемпионате.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», «Локомотив» также заключил контракт с 35-летним словацким нападающим Рихардом Паником до конца сезона-2026/27. Об этом 17 ноября сообщил клуб в своем официальном Telegram-канале.