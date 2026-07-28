Трансферы ХК «Локомотив» (Ярославль) сезона 2026/2027: все переходы, подписания и слухи
Как изменился состав ХК «Локомотив» перед сезоном КХЛ-2026/2027
После второго подряд чемпионского сезона ХК «Локомотив» проводит насыщенное межсезонье последних лет. Ярославскую команду возглавил новый главный тренер Дмитрий Квартальнов, сменивший Боба Хартли, покинувшего пост, но оставшегося в команде в качестве консультанта. Вместе с тренерским штабом изменился и состав чемпионов КХЛ: клуб расстался с рядом ключевых игроков, завершили профессиональную карьеру нападающие Рихард Паник и Байрон Фрэз. Линию атаки усилил канадский легионер Джованни Фьоре. Одновременно «Локомотив» сохранил часть лидеров, продлив контракты с ведущими хоккеистами, и продолжил точечное усиление состава через подписания, обмены и возвращение игроков из аренды.
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
В этом материале собраны все официальные трансферы ХК «Локомотив» в межсезонье-2026/2027 на сегодня: кто пополнил состав ярославского клуба, кто покинул команду, какие контракты были продлены, а также последние новости о переходах перед стартом сезона КХЛ-2026/27.
Таблица трансферов ХК «Локомотив» сезона КХЛ 2026/2027
Ушли
|ФИО
|Амплуа
|Куда
|Боб Хартли
|Главный тренер
|Консультант команды
|Вячеслав Гусов
|Тренер-аналитик
|н/д
|Алексей Кожевников
|Защитник
|ХК «Северсталь»
|Степан Никулин
|Нападающий
|ХК «Сибирь»
|Павел Красковский
|Нападающий
|ХК «Торпедо»
|Александр Волков
|Нападающий
|ХК «Адмирал», аренда
|Рихард Паник
|Нападающий
|Завершил карьеру
|Байрон Фрэз
|Нападающий
|Завершил карьеру
Пришли
|ФИО
|Амплуа
|Откуда
|Дмитрий Квартальнов
|Главный тренер
|ХК «Динамо» Минск
|Джованни Фьоре
|Нападающий
|ХК «Авангард»
Продлили контракт
|ФИО
|Амплуа
|Контракт до
|Даниил Исаев
|Вратарь
|2027
|Алексей Мельничук
|Вратарь
|2027
|Александр Елесин
|Защитник
|2028
|Алексей Береглазов
|Защитник
|2027
|Марк Ульев
|Защитник
|2027
|Никита Черепанов
|Защитник
|2029
|Рушан Рафиков
|Защитник
|2027
|Даниил Мисюль
|Защитник
|2028
|Андрей Сергеев
|Защитник
|2028
|Никита Кирьянов
|Нападающий
|2029
|Илья Николаев
|Нападающий
|2027
|Георгий Иванов
|Нападающий
|2028
|Артур Каюмов
|Нападающий
|2027
|Артем Кузин
|Нападающий
|2029
|Александр Радулов
|Нападающий
|2027
|Егор Сурин
|Нападающий
|2027
|Максим Березкин
|Нападающий
|2028
|Максим Шалунов
|Нападающий
|2028
|Александр Полунин
|Нападающий
|2028
|Денис Алексеев
|Нападающий
|2027
Материал обновляется по мере появления официальной информации.
Представлены только официально подтвержденные трансферы, подписания, продления контрактов и кадровые изменения, объявленные ХК «Локомотив» или другими участниками сделок; информация о возможных переходах без официального подтверждения не публикуется.
По сообщению клуба, железнодорожники начнут регулярный чемпионат 2026/2027, как и год назад, 5-го сентября домашним матчем против челябинского «Трактора». В новом сезоне матча за Кубок открытия не будет.