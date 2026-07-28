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Трансферы ХК «Локомотив» (Ярославль) сезона 2026/2027: все переходы, подписания и слухи

Как изменился состав ХК «Локомотив» перед сезоном КХЛ-2026/2027

После второго подряд чемпионского сезона ХК «Локомотив» проводит насыщенное межсезонье последних лет. Ярославскую команду возглавил новый главный тренер Дмитрий Квартальнов, сменивший Боба Хартли, покинувшего пост, но оставшегося в команде в качестве консультанта. Вместе с тренерским штабом изменился и состав чемпионов КХЛ: клуб расстался с рядом ключевых игроков, завершили профессиональную карьеру нападающие Рихард Паник и Байрон Фрэз. Линию атаки усилил канадский легионер Джованни Фьоре. Одновременно «Локомотив» сохранил часть лидеров, продлив контракты с ведущими хоккеистами, и продолжил точечное усиление состава через подписания, обмены и возвращение игроков из аренды.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В этом материале собраны все официальные трансферы ХК «Локомотив» в межсезонье-2026/2027 на сегодня: кто пополнил состав ярославского клуба, кто покинул команду, какие контракты были продлены, а также последние новости о переходах перед стартом сезона КХЛ-2026/27.

Материал обновляется по мере появления официальной информации.

Представлены только официально подтвержденные трансферы, подписания, продления контрактов и кадровые изменения, объявленные ХК «Локомотив» или другими участниками сделок; информация о возможных переходах без официального подтверждения не публикуется.

По сообщению клуба, железнодорожники начнут регулярный чемпионат 2026/2027, как и год назад, 5-го сентября домашним матчем против челябинского «Трактора». В новом сезоне матча за Кубок открытия не будет.

АРХИВ: Все трансферы ХК «Локомотив» сезона 2025/2026

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