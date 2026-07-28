Трансферы ХК «Локомотив» (Ярославль) сезона 2026/2027: все переходы, подписания и слухи

После второго подряд чемпионского сезона ХК «Локомотив» проводит насыщенное межсезонье последних лет. Ярославскую команду возглавил новый главный тренер Дмитрий Квартальнов, сменивший Боба Хартли, покинувшего пост, но оставшегося в команде в качестве консультанта. Вместе с тренерским штабом изменился и состав чемпионов КХЛ: клуб расстался с рядом ключевых игроков, завершили профессиональную карьеру нападающие Рихард Паник и Байрон Фрэз. Линию атаки усилил канадский легионер Джованни Фьоре. Одновременно «Локомотив» сохранил часть лидеров, продлив контракты с ведущими хоккеистами, и продолжил точечное усиление состава через подписания, обмены и возвращение игроков из аренды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В этом материале собраны все официальные трансферы ХК «Локомотив» в межсезонье-2026/2027 на сегодня: кто пополнил состав ярославского клуба, кто покинул команду, какие контракты были продлены, а также последние новости о переходах перед стартом сезона КХЛ-2026/27.

Таблица трансферов ХК «Локомотив» сезона КХЛ 2026/2027 Ушли ФИО Амплуа Куда Боб Хартли Главный тренер Консультант команды Вячеслав Гусов Тренер-аналитик н/д Алексей Кожевников Защитник ХК «Северсталь» Степан Никулин Нападающий ХК «Сибирь» Павел Красковский Нападающий ХК «Торпедо» Александр Волков Нападающий ХК «Адмирал», аренда Рихард Паник Нападающий Завершил карьеру Байрон Фрэз Нападающий Завершил карьеру Пришли ФИО Амплуа Откуда Дмитрий Квартальнов Главный тренер ХК «Динамо» Минск Джованни Фьоре Нападающий ХК «Авангард» Продлили контракт ФИО Амплуа Контракт до Даниил Исаев Вратарь 2027 Алексей Мельничук Вратарь 2027 Александр Елесин Защитник 2028 Алексей Береглазов Защитник 2027 Марк Ульев Защитник 2027 Никита Черепанов Защитник 2029 Рушан Рафиков Защитник 2027 Даниил Мисюль Защитник 2028 Андрей Сергеев Защитник 2028 Никита Кирьянов Нападающий 2029 Илья Николаев Нападающий 2027 Георгий Иванов Нападающий 2028 Артур Каюмов Нападающий 2027 Артем Кузин Нападающий 2029 Александр Радулов Нападающий 2027 Егор Сурин Нападающий 2027 Максим Березкин Нападающий 2028 Максим Шалунов Нападающий 2028 Александр Полунин Нападающий 2028 Денис Алексеев Нападающий 2027

Материал обновляется по мере появления официальной информации.

Представлены только официально подтвержденные трансферы, подписания, продления контрактов и кадровые изменения, объявленные ХК «Локомотив» или другими участниками сделок; информация о возможных переходах без официального подтверждения не публикуется.

По сообщению клуба, железнодорожники начнут регулярный чемпионат 2026/2027, как и год назад, 5-го сентября домашним матчем против челябинского «Трактора». В новом сезоне матча за Кубок открытия не будет.

АРХИВ: Все трансферы ХК «Локомотив» сезона 2025/2026