В Нытвенском округе создадут муниципальную УК
Дума Нытвенского округа приняла решение о создании хозяйственного общества по управлению эксплуатацией жилищного фонда — ООО «Наш округ». Как сообщает телеграм-канал «На местах», учредителем компании станет муниципалитет в лице администрации округа. Инициатором создания организации выступил глава Нытвенского округа Александр Косовских.
Главной задачей организации является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах. Предполагается, что общество может стать управляющей компанией для нескольких десятков многоквартирных домов на территории округа.