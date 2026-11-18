Мэрия Екатеринбурга планирует восстановить Сад Нурова и старинную усадьбу
Администрация Екатеринбурга планирует восстановить Сад Нурова на берегу Исети и прилегающую к нему усадьбу. Об этом в соцсетях сообщил врио главы города Рустам Галямов.
«Мы системно занимаемся благоустройством набережной. Сейчас в проработке сразу несколько участков, в том числе территория от улицы Декабристов. В наших планах восстановить не только Сад Нурова, но и примыкающую усадьбу, которая является объектом культурного наследия регионального значения. И, конечно, важнее всего — вместе сделать Сад Нурова настоящим украшением Екатеринбурга»,— написал господин Галямов.
Усадьба купца Михаила Нурова находится на углу улиц Декабристов и Чапаева. В XIX веке на этом участке располагался усадебный сад. Позднее территория пришла в запустение, и в 2017 году волонтеры взялись за ее восстановление. Общественное пространство открылось для горожан в 2019 году. Сейчас здесь проводят субботники, мастер-классы, лекции, концерты и фестивали.
Как пишет 66.ru поводом для обсуждения будущего сада стало письмо городской администрации, в котором активистов попросили до 1 декабря предоставить «правовые основания размещения части информационной зоны, двух деревянных веранд, деревянных скамеек».
Представители сада посчитали, что обращение связано с планами благоустройства набережной в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В голосовании за объекты благоустройства победил проект набережной Исети на участке от улицы Декабристов до улицы Белинского, который частично затрагивает территорию сада. Общественники расценили требование администрации как угрозу выселения и выразили опасения, что реализация проекта может привести к исчезновению пространства, которое добровольцы восстанавливали своими силами.