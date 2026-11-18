Усадьба купца Михаила Нурова находится на углу улиц Декабристов и Чапаева. В XIX веке на этом участке располагался усадебный сад. Позднее территория пришла в запустение, и в 2017 году волонтеры взялись за ее восстановление. Общественное пространство открылось для горожан в 2019 году. Сейчас здесь проводят субботники, мастер-классы, лекции, концерты и фестивали.