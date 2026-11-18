CIES включил вратаря ПСЖ Матвея Сафонова в число самых дорогих голкиперов мира
Международный центр спортивных исследований опубликовал рейтинг наиболее дорогих голкиперов мира. Речь идет именно об оценке потенциальной стоимости. Выводится она по специально разработанной статистической модели, в которой учитывается множество параметров, в том числе уровень клуба, за который выступает игрок, длительность контракта, стоимость предыдущих переходов, зарплата, игровые показатели, возраст и даже уровень популярности футболиста, в частности его представленность в соцсетях, отношение к нему СМИ и т. д.
Самым дорогим из сотни вратарей, попавших в рейтинг, стал голкипер «Барселоны» Жоан Гарсия, которого оценили в €80,6 млн. Интересно, что в каталонский клуб он перебрался только в 2025 году и тогда обошелся команде в €25 млн, то есть всего за год Гарсия подорожал в три с лишним раза. Ресурс Transfermarkt также отмечает рост цены Гарсии, но котирует его не так оптимистично, как CIES,— всего в €45 млн (делит первое место с вратарем «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннаруммой).
В первой десятке рейтинга представлен и российский голкипер. CIES оценил вратаря ПСЖ Матвея Сафонова в солидные €50,8 млн, что позволило ему занять девятое место. Интересно, что летом 2024 года парижане заплатили за Сафонова «Краснодару» только €20 млн. Но учитывая, что Сафонов помог своей команде дважды выиграть Лигу чемпионов (единственный из россиян, кому такое вообще удавалось), а также то, что он был номинирован на приз лучшему вратарю мира по версии журнала France Football, который выступает организатором премии «Золотой мяч» (в голосовании он занял четвертое место), такой рост оценочной стоимости игрока не удивляет. Правда, тот же Transfermarkt опять же котирует Сафонова скромнее — всего в €30 млн. Это десятое место, которое он делит еще с пятью вратарями.