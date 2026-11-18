В первой десятке рейтинга представлен и российский голкипер. CIES оценил вратаря ПСЖ Матвея Сафонова в солидные €50,8 млн, что позволило ему занять девятое место. Интересно, что летом 2024 года парижане заплатили за Сафонова «Краснодару» только €20 млн. Но учитывая, что Сафонов помог своей команде дважды выиграть Лигу чемпионов (единственный из россиян, кому такое вообще удавалось), а также то, что он был номинирован на приз лучшему вратарю мира по версии журнала France Football, который выступает организатором премии «Золотой мяч» (в голосовании он занял четвертое место), такой рост оценочной стоимости игрока не удивляет. Правда, тот же Transfermarkt опять же котирует Сафонова скромнее — всего в €30 млн. Это десятое место, которое он делит еще с пятью вратарями.