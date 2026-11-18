Отмечается, что в некоторых регионах динамика оказалась еще заметнее. В Липецке продажи творожных сырков выросли в 8,3 раза — до 20 т. В Воронеже — в 6,9 раза (до 59 т), а в Москве — в четыре раза (до 128 т). Спрос на греческий йогурт также активно рос в регионах: в Волгограде — в 2,6 раза (до 228 т), в Самаре — в 2,4 раза (до 368 т), в Краснодаре — в 2,3 раза (до 718 т).