Продажи творожных сырков в Ростове-на-Дону выросли в более чем два раза
За первые девять месяцев 2026 года продажи творожных сырков в Ростове-на-Дону увеличились на 210% и достигли 65 т. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе компании «Логика молока».
По данным аналитиков, жители Ростова-на-Дону в целом стали чаще выбирать молочные десерты и йогурты. Помимо продаж сырков значительно выросли продажи греческого йогурта — на 116%, до 422 т. Питьевой йогурт в Ростове-на-Дону стали покупать на 14% чаще — продажи достигли 2,48 тыс. т.
Отмечается, что в некоторых регионах динамика оказалась еще заметнее. В Липецке продажи творожных сырков выросли в 8,3 раза — до 20 т. В Воронеже — в 6,9 раза (до 59 т), а в Москве — в четыре раза (до 128 т). Спрос на греческий йогурт также активно рос в регионах: в Волгограде — в 2,6 раза (до 228 т), в Самаре — в 2,4 раза (до 368 т), в Краснодаре — в 2,3 раза (до 718 т).