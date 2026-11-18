Садовые маршруты довезли до ФАС
В Ростове перевозчик оспорил конкурс на 295 млн рублей после проигрыша
Действующий перевозчик садовых маршрутов Ростова-на-Дону ООО «Самара Авто Газ» рискует потерять право на их обслуживание. Компания обратилась в региональное управление ФАС с жалобой на условия нового конкурса стоимостью 295,2 млн руб., победителем которого она не стала. Перевозчик считает, что требования к участникам и порядок оплаты транспортной работы содержат спорные положения.
После проигрыша торгов ООО «Самара Авто Газ» попросило антимонопольную службу провести внеплановую проверку закупки и устранить возможные нарушения. Это следует из опубликованных конкурсных материалов и обращения компании в УФАС.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Самара Авто Газ» зарегистрировано 28 октября 2004 года в Самаре. Основной вид деятельности — перевозки пассажиров сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении. Директором компании является Александр Кочерыгин. Основной учредитель — Александр Судаков с долей 99% уставного капитала, еще 1% принадлежит самому обществу. Уставный капитал — 20 тыс. руб. По итогам 2025 года выручка выросла на 58%, до 6 млрд руб., чистая прибыль — на 481%, до 470,3 млн руб.
Конкурс проходил на сайте Госзакупок с 29 октября по 9 ноября 2026 года, победителя определили 13 ноября. Контракт предусматривает обслуживание 17 направлений из Ростова к садоводческим товариществам. Общий объем транспортной работы составляет почти 1,5 млн км. Закупка проводится по модели нетто: перевозчик будет получать оплату за выполненную транспортную работу с компенсацией выпадающих расходов. Основная часть маршрутов должна обслуживаться с 1 декабря 2026 года по 30 ноября 2027 года, для нескольких направлений начало работы предусмотрено с апреля 2027 года. Имя победителя в опубликованных материалах не раскрывается.
В жалобе «Самара Авто Газ» указала на несколько спорных условий закупки. В частности, по утверждению компании, часть технических характеристик автобусов содержится только в приложении к техническому заданию, но отсутствует в электронной форме закупки. Это, по мнению перевозчика, затрудняет определение полного перечня обязательных требований.
Еще одна претензия касается подтверждения выполненных рейсов при сбоях спутниковой навигации. Проект контракта обязывает перевозчика в таких случаях предоставлять полную видеозапись поездки с передней камеры автобуса. Компания считает требование избыточным и предлагает запрашивать запись целиком только тогда, когда факт выполнения рейса нельзя подтвердить другими материалами.
Перевозчик также указывает на неопределенность порядка приемки и оплаты транспортной работы. В частности, в проекте контракта, по его оценке, не предусмотрен механизм исправления ошибок при передаче подтверждающих документов. В качестве примера приводится ситуация, когда заказчик не смог открыть своевременно направленный видеофайл. Компания просит уточнить, можно ли в таком случае повторно отправить ссылку и добиться зачета выполненного рейса.
Отдельные вопросы у заявителя возникли к обоснованию начальной цены контракта. В документации указаны 24 автобуса и 1,5 млн км транспортной работы, однако из опубликованных расчетов, как утверждает перевозчик, нельзя установить, учтены ли расходы на приобретение машин, резервный подвижной состав и дополнительное оборудование. Также компания просит разъяснить, как при определении стоимости контрактов учитывалась плата за проезд.
«Самара Авто Газ» просит признать жалобу обоснованной, провести внеплановую проверку и выдать предписание об устранении возможных нарушений. Полноту обоснования начальной цены перевозчик предлагает дополнительно проверить региональному органу государственного финансового контроля.
Согласно конкурсной документации, участники должны подтвердить опыт работы на регулируемых или нерегулируемых маршрутах в объеме не менее половины предусмотренной закупкой транспортной работы. Для обслуживания направлений предусмотрены 14 автобусов большого класса и 10 среднего класса, а также резервные машины. Возраст подвижного состава не должен превышать семи лет. Автобусы должны быть оборудованы кондиционерами и автоматизированной системой мониторинга пассажиропотока, соответствовать экологическому классу не ниже Евро-5 и региональному брендбуку «Вольный Дон».
В перечень вошли маршруты к садоводческим товариществам «Ветеран», «Содружество», «Комбайностроитель», «Задонье», «РСМ-2», «Речник», «Оптимист», «Аист», «Крокус», «Рассвет», «Дон», «Горизонт», «Природа», «Марианна», «Солнечная долина», «Электрон», «Самара», «Квант», «Гайдары» и ДНТ «Утро». Большинство направлений должны начать работу в декабре 2026 года, остальные — в апреле 2027 года. Для маршрута №1117 срок обслуживания установлен до 31 октября 2027 года.
Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев отмечает, что претензии перевозчика сами по себе не свидетельствуют о незаконности конкурса. УФАС предстоит установить, могли ли спорные требования к автобусам, видеозаписям и порядку приемки повлиять на участие компаний и выбор победителя.
При этом эксперт обращает внимание на сроки обжалования: поскольку прием заявок завершился 9 ноября, а жалоба датирована 10 ноября, антимонопольная служба может признать пропущенным срок оспаривания условий закупки.
Если существенные нарушения будут выявлены до заключения контракта, УФАС вправе предписать отменить результаты отбора. После подписания контракта вопрос о недействительности торгов может решаться только в суде.