Конкурс проходил на сайте Госзакупок с 29 октября по 9 ноября 2026 года, победителя определили 13 ноября. Контракт предусматривает обслуживание 17 направлений из Ростова к садоводческим товариществам. Общий объем транспортной работы составляет почти 1,5 млн км. Закупка проводится по модели нетто: перевозчик будет получать оплату за выполненную транспортную работу с компенсацией выпадающих расходов. Основная часть маршрутов должна обслуживаться с 1 декабря 2026 года по 30 ноября 2027 года, для нескольких направлений начало работы предусмотрено с апреля 2027 года. Имя победителя в опубликованных материалах не раскрывается.