Минтранс организует дополнительные поезда в Крыму
Министерство транспорта России принимает меры для обеспечения стабильного и безопасного транспортного сообщения с Крымом после атак беспилотников на Крымский мост 16 и 17 ноября. Совещание оперативного штаба по ситуации на мосту возглавил министр транспорта Дмитрий Ядров.
Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту функционирует в полном объеме согласно установленному расписанию. Были запущены дополнительные поезда дальнего следования и пригородные составы для повышения пропускной способности транспортной системы и создания удобных маршрутов сообщения с полуостровом.
Среди приоритетов господин Ядров назвал безопасность пассажиров и создание понятной схемы движения. Ведомство контролирует координацию различных видов транспорта, чтобы обеспечить надежное сообщение с Крымом.
Автобусы, курсирующие из Севастополя, Симферополя, Владиславовки и Семь Колодезей до Керчи, ходят по установленному расписанию. При необходимости для перевозки пассажиров и грузов будет использоваться Керченская паромная переправа.