В 2006 году под руководством Алексея Гумянова «Лада» завоевала свой первый и на сегодняшний день единственный Кубок России, в 2007-м стала первым российским клубом, который пробился в финал европейской Лиги чемпионов. В 2008 году в шестой раз в своей истории команда выиграла золото чемпионата страны.