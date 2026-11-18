Гандбольная «Лада» вернула главного тренера, покинувшего клуб 17 лет назад
Предполагается, что он выведет команду из кризиса
В гандбольном клубе «Лада» из Тольятти сменился главный тренер. На пост назначен Алексей Гумянов — специалист, имя которого хорошо знакомо ветеранам клуба. Он возвращается в Тольятти после более чем 17-летнего перерыва. Владимир Полетаев по обоюдному согласию сторон покидает команду. Об этом сообщает пресс-служба команды.
«На Гумянова мы надеемся как на специалиста, который найдет общий язык с игроками и коллегами, что приведет к исправлению сложной текущей турнирной ситуации», — прокомментировал назначение генеральный директор ГК «Лада» Андрей Степанов.
По его словам, «весь остальной тренерский штаб нашей первой команды по желанию Алексея Николаевича остается в прежнем составе». При этом исполняющим обязанности главного тренера «Лады-2» станет Александр Деревень.
Владимир Полетаев возглавил «Ладу» по окончании позапрошлого сезона, переехав в Тольятти из мужского «Виктора» (Ставрополь). Минувший чемпионат суперлиги тольяттинский коллектив под его руководством завершил на четвертом месте, а в «Финал четырех» Кубка России не пробился.
Владимир Полетаев попрощался с клубом между первым и вторым кругами нынешнего регулярного чемпионата, когда «Лада» заняла небывало низкую для себя восьмую строчку в турнирной таблице.
В 2006 году под руководством Алексея Гумянова «Лада» завоевала свой первый и на сегодняшний день единственный Кубок России, в 2007-м стала первым российским клубом, который пробился в финал европейской Лиги чемпионов. В 2008 году в шестой раз в своей истории команда выиграла золото чемпионата страны.