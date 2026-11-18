На Дону расширяется инфраструктура трассы М-4 «Дон»
В Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» открылась очередная многофункциональная зона придорожного сервиса. Площадка входит в сеть трассовых комплексов «Транспарк» и занимает 4 га. Это пятая многофункциональная зона, открытая в Ростовской области на М-4 «Дон» в рамках проекта.
На первом этапе введена многотопливная автозаправочная станция, занимающая 2 га. На территории комплекса также предусмотрены кафе-ресторан и зона отдыха. До мая 2027 года планируется завершить строительство гостиницы. При обустройстве территории учли требования доступности для маломобильных граждан: предусмотрены пандусы и нескользящие покрытия. На строительство привлечено заемное финансирование в размере 450 млн руб. Срок кредитования составляет 24 месяца.
Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим отметил, что развитие придорожной инфраструктуры связано с ролью региона в транспортной системе юга России. «Ростовская область — важный транспортный узел и логистический хаб на юге России. Открытие нового сервисного комплекса на автомагистрали М-4 „Дон“ — значимый шаг в развитии придорожной инфраструктуры региона»,— сообщил господин Бугрим.
Развитие автомобильного туризма и придорожной инфраструктуры предусмотрено региональной программой до 2035 года. К июню 2026 года в области были сформированы три автомобильных туристических маршрута. В перспективе их количество планируется увеличить до семи, а ежегодный поток автотуристов — до 2,6 млн человек. Программа также предусматривает создание дополнительных площадок отдыха, кемпингов, парковок и развитие туристической навигации.
В 2026 году на развитие туристической инфраструктуры вдоль М-4 «Дон» направили 113,9 млн руб. Средства предусмотрены для шести проектов: создания четырех кемпингов в Азовском и Аксайском районах и двух объектов общественного питания в Тарасовском и Аксайском районах. Первоначально на эти цели планировали выделить 62,4 млн руб.