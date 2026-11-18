Развитие автомобильного туризма и придорожной инфраструктуры предусмотрено региональной программой до 2035 года. К июню 2026 года в области были сформированы три автомобильных туристических маршрута. В перспективе их количество планируется увеличить до семи, а ежегодный поток автотуристов — до 2,6 млн человек. Программа также предусматривает создание дополнительных площадок отдыха, кемпингов, парковок и развитие туристической навигации.